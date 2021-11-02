Ev sahipleri için emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 Kasım Pazartesi günü başladı. Gününde ödenmeyen emlak vergileri için aylık gecikme faizi uygulanıyor. Emlak vergisini ödemek isteyenler Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi? Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman? sorularına yanıt arıyor. Emlak vergisi e-devlet üzerinden örenebilirken vergisi ödenecek gayrimenkulün bulunduğu belediyeye giderek şahsen de yapılabilir.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisinin 2. taksit ödemeleri 1 Kasım'da başladı. Emlak verigisini zamanında ödemek isteyenler Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi? Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi...

Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi?

Emlak vergisi ödemeleri 1 Kasım 2021'de başladı. Emlak vergisi 2. taksit ödemesi son gün 30 Kasım olarak açıklandı. Bu tarihe kadar ödemelerini yapmayanlar için aylık faiz uygulanıyor.

Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?

Emlak vergisi ikinci taksit son gün ne zaman?

Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisi ödemesi gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye yapılmaktadır. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, ödeme işlemlerin banka hesabına havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ve E-Devlet üzerinden yapacaklar. Öte yandan PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da emlak vergisi ödenmesinin mümkün. Emlak vergisi e-devlet üzerinden ödemek için tıklayınız...

Kimler emlak vergisi ödemez?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf olanlar şunlardır;

Geliri olmadığını kanıtlayankar

Aylığı dışında geliri olmayan emekliler,

Şehit yakınları

Gaziler

Engelliler

Vefat eden emekli, gazi, engelli yakınları

Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisi kısaca bir gayrimenkul için devlete verilen vergidir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre tüm apılar bina vergisine arsalar ise arazi vergisine tabidir

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.