Emlak Konut GYO evleri faizsiz mi satılıyor? Emlak Konut evleri kaç vade (taksit) ile satılıyor? Ev almak isteyenler yüksek kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Elinde fazla nakiti olmayan vatandaşların kredi ile ev alması neredeyse imkansız hale geldi. Emlak Konut GYO 2021 son çeyreğinde 15 bin yeni konut satmayı planlıyor. Emlak Konut'un satışa çıkaracağı evler vade farksız geniş taksit imkanı ile satıya çıkacak

Emlak Konut GYO evleri faizsiz mi satılıyor? Emlak Konut evleri kaç vade (taksit) ile satılıyor? Ev almak isteyenler yüksek kredi faizleri nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Elinde fazla nakiti olmayan vatandaşların kredi ile ev alması neredeyse imkansız hale geldi. Emlak Konut GYO 2021 son çeyreğinde 15 bin yeni konut satmayı planlıyor. Emlak Konut'un satışa çıkaracağı evler vade farksız geniş taksit imkanı ile satıya çıkacak.

Konut satışları son aylarda oldukça azaldı. Bunun en büyün nedeni pay konut fiyatlarının artması ve banka kredi fazilerinin ulaşılabilir seviyenin üstünde olması gösteriliyor. Son yıllarda ev almak isteyen vatandaşlar yüksek faiz oranları nedeniyle bu isteklerini ertelemek zorunda kalıyor. Zira 10 yıllık bir ev kredisinin vatandaşa toplam maliyeti çektiği kredinini 2 katı olarak yansıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar yeni yöntemler arıyor.

Emlak Konut konut satışlarına hız verecek. 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut sektörü başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirten Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'da toplam 12 yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz” diye konuştu. Bu yıl başlayacakları projelerin Çekmeköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sarıyer Ayazağa, Avcılar ve Kartal ilçelerinde olacağını dile getiren Gedikli, 2022'de de üretime ara vermeden devam edeceklerini söyledi ve şu bilgileri verdi: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre tasarladığımız toplam 15 bin bağımsız bölümü bu sene sonuna kadar satışa sunacağız. 2022 yıl sonuna kadar ise bunlara ilave olarak portföyümüzdeki mevcut arsaları da geliştirerek 20 bin bağımsız bölümü daha satışa sunmayı hedefliyoruz.”

Emlak Konut GYO evleri faizsiz mi satılıyor?

KONUT fiyatlarındaki artışa da değinen Hakan Gedikli, “Salgının dünyadaki etkilerinden kaynaklı inşaat sektöründe maliyet artışları oldu. İstanbul'da arsa üretimi de kolay olmadığından fiyatlar bir miktar arttı. Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal ettik. Şimdi yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksit azaltıcı ödeme koşulları yapacağız” diye konuştu. Fiyatların ulaşılabilir olması adına yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini de söyleyen Gedikli şöyle devam etti: “Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak, kullanılabilir dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak. Yeni projelerimizi bu şekilde çalışacağız.”

Emlak Konut nedir?

1953 yılında bir ülkenin kentleşme çalışmalarına öncülük edecek, insanların yaşam kalitesini yükseltecek anlayış hayat buldu. İnşaat alanının köklü markası Emlak Konut'un, yolculuğu başladı. İnsan hayatına konfor katacak, çevreye duyarlı, modern kentler kurmak, kurumsal vizyon olarak belirlendi. Bu temel amaçla birlikte Emlak Konut, sektörüne pek çok yenilik getiren uygulamaların mimarı oldu.

Emlak Konut, ülkemizin planlı kentleşmesinde örnek teşkil eden, iz bırakan projeler gerçekleştirdi. Bulunduğu semte ismini verecek büyüklükte ve döneminin en yenilikçi kentlerini inşa etti. Bu istikrarlı büyüme, ciddi bir dönüm noktasını beraberinde getirdi ve 2002 yılında Emlak Konut, gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü. Bu dönüşüm aslında dev projelerin, ses getirecek atılımların ve daha büyük bir şirket olmanın habercisiydi. ‘'Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'' olmasıyla beraber Emlak Konut; tasarım alanında dünyada yankı bulan, çevreye duyarlı teknolojileri içinde barındıran, şehre değer katan niteliklerde projelerin ardında yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.