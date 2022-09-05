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Emlak Konut Ev Nasıl Alınır? Emlak Konut Kimler Başvurabilir?

1953 yılında Türkiye'nin devlet eliyle modern konut ihtiyacını karşılamak için kurulmuş olan Emlak Konut, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Emlak konut ev fiyatları nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Emlak konut başvuru şartı işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...

3 Saat Önce
2022-09-05 11:07:31
Emlak Konut Ev Nasıl Alınır? Emlak Konut Kimler Başvurabilir?

Emlak Konut Ev Nasıl Alınır?

Emlak Konut GYO'dan ev almak isteyen vatandaşlar doğrudan kendilerine en yakın Emlak Konut GYO ofislerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ardından satın almak istedikleri evi ve evin ödeme planını çıkarmalarından sonra Emlak Konut GYO çalışanları işlemlerin tamamlanması için kendilerine eşlik ederler. İşlemleri tamamlandıktan sonra kura sonuçlarını beklerler.

Emlak Konut kimler başvurabilir?

Kura Başvuru Şartları

  • C. Vatandaşı olmak
  • Yaşından gün almış olmak,
  • Kişi kendi adına ancak bir başvuru yapabilir,
  • Emlak Konut'tan konut almamış olmak (devretmiş olsa dahi konut alamaz)
  • Gerçek kişi olmak, (Tüzel Kişilikler başvura da bulunamayacaktır.)

Emlak Konut Fiyatları Ne Kadar?

İller

Fiyat Aralığı

Ortalama Fiyat

Antalya Konut Projeleri

50.100- 6.762.366 TL

1.146.984 TL

Ankara Konut Projeleri

189.000- 24.600.000 TL

758.236 TL

İzmir Konut Projeleri

200.000- 32.362.000 TL

537.227 TL

Bursa Konut Projeleri

665- 16.000.000 TL

255.318 TL

İstanbul Konut Projeleri

155.000- 95.007.000 TL

2.459.920 TL

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