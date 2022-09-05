Emlak Konut Ev Nasıl Alınır? Emlak Konut Kimler Başvurabilir?

1953 yılında Türkiye'nin devlet eliyle modern konut ihtiyacını karşılamak için kurulmuş olan Emlak Konut, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığıdır. Emlak konut ev fiyatları nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Emlak konut başvuru şartı işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde...