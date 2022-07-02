Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül ne iş yapıyor? Emir Sarıgül Mustafa Sarıgül'ün oğlu mu? Emir Sarıgül'ün adı son zamanlarda sosyal medyada ve internet haberciliğinde oldukça fazla yer almaya başlandı. Buket Aydın ile aşk dedikoduları ile de adı sık sık duyulan Emir Sarıgül'ün kim olduğu ve ne iş yaptığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Emir Sarıgül'ün hayatı ve biyografisi...

Emir Sarıgül kimdir? Emir Sarıgül ne iş yapıyor? Emir Sarıgül Mustafa Sarıgül'ün oğlu mu? Emir Sarıgül'ün adı son zamanlarda sosyal medyada ve internet haberciliğinde oldukça fazla yer almaya başlandı. Buket Aydın ile aşk dedikoduları ile de adı sık sık duyulan Emir Sarıgül'ün kim olduğu ve ne iş yaptığı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Emir Sarıgül'ün hayatı ve biyografisi...

Son zamanlarda magazin gündeminde adı sıkça duyulan Emir Sarıgül'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Emir Sarıgül'ün adı son zamanlarda ünlü spiker Buket Aydın ile anılıyordu.

Emir Sarıgül kimdir

İstanbul'da 1981 yılında dünyaya gelen Emir Sarıgül İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Bu eğitiminin ardından Londra'da eğitim gören Emir Sarıgül burada master eğitimini tamamlamıştır.

Emin Sarıgül uzun süre Şişli Belediye Başkanlığı yapan Mustafa Sarıgül'ün oğldudur.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Emir Sarıgül aynı zamanda Galatasaray Spor Klübü yönetim kurulu üyesidir.

Emir Sarıgül Maritza İnşaat Grubu Şirketinin sahibidir. Emir Sarıgül'ün adı son zamanlarda magazin gündeminde oldukça fazla duyulmaya başlandı.

Emir Sarıgül ne iş yapıyor?

Emir Sarıgül inşaat sektöreünde faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Emir Sarıgül aynı zamanda siyasete girmeye de hazırlandığının sinyallerini vermişti. .