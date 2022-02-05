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TIMETURK / GENEL / Emir Ersoy kimdir? Hayat hikayesi nedir? Kiminle evleniyor?

Emir Ersoy kimdir? Hayat hikayesi nedir? Kiminle evleniyor?

Oyuncu Gökçe Bahadır ile evlilik iddiaları ile gündeme gelen Emir Ersoy kimdir? Hayat hikayesi nedir? Emir Ersoy oyuncu mudur? Emir Ersoy'un kariyeri nedir?

3 Saat Önce
2022-02-05 12:45:34
Emir Ersoy kimdir? Hayat hikayesi nedir? Kiminle evleniyor?

EMİR ERSOY KİMDİR?

Emir Ersoy, 14 Ekim 1977 İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Metin Ersoy'un oğlu olan Emir Ersoy müzik ile iç içe büyüdü. Müzik aşkı küçük yaşlardan başlayan Emir Ersoy, ilk ve orta öğrenimini sürdürürken babasına yardım ediyor, beraber sahneye çıkıyorlardı. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamlayan Ersoy daha sonrasında mezun oldu. Gün geçtikçe Ersoy, babası dışnda diğer ünlü isimle ile birlikte de sahne almaya başladı. 1977 müzisyen Alpay ile ortak bir iş yaptı ve 3 yıl beraber sahne aldılar. 1998'de Mojito adlı grubu kuran Ersoy, latin jazz kategorisinde sanatını icraa etti. Bu müzik grubu oldukça sevilmişti.

2001 yılında başka çevreler ile birlikte Cuba-İst adlı grubu kuran Ersoy, beraber yaptıkları şarkılar ile birçok konser verdi. Yurtdışı vizyonu ile dikkatleri üstüne çeken Ersoy, Kübalı bir ekiple müzik yaptı. Ayrıca Brezilyalı topluluk "Banda Iyabas" ile birlikte sahne aldı. 2010 yılında ünlü isimler ile yaptığı düet ve müzikler ile gelir eden ünlü sanatçı kazancını, Barınak Gönüllüleri Derneğine bağışladı.

Salsa dans kategorisinde de merağı olan ünlü sanatçı, 29 Aralık 2010 yılında Bursa Senfoni Orkestrası'da görev aldı.

EMİR ERSOY EVLENECEK Mİ ?

Emir Ersoy Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalıştığı, 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisiyle ekranda olan oyuncu Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturacak.

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