Emir Bozan tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Emir Bozan kimdir?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Yurdaer Okur'un canlandırdığı Emir Bozan karakteri merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin karakterlerinden Emir Bozan'ın hayatı sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcası olan Emir Bozan (Tuğrul Bozan) karakterini usta oyuncu Yurdaer Okur canlandırıyor. Peki, Emir Bozan kimdir? Tarihte ne zaman ve nasıl öldü?.

EMİR BOZAN KİMDİR?

Tuğrul Bozan ya da dizideki adıyla Emir Bozan'ın doğum tarihi bilinmiyor. 1052 yılında öldüğü bilinen Emir Bozan, 1052 yılı içerisinde, tahminen 40-57 gün arası hüküm süren ve Gazneli hanedanından olmayan gulâm kökenli Gazne Devleti sultanıdır.

EMİR BOZAN TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Sultan Abdürreşit'in başkomutan tayin ettiği Tuğrul Bozan'a Selçukluları durdurma görevi verilmişti. Bunun üzerine Tuğrul Bozan, 1051 yılında Selçukluları mağlup etti ve Sistan'ı ele geçirse de, Tak Kalesi'ni kuşatmasına rağmen alamadı. Selçuklulara karşı devletin konumunu sağlamlaştıran komutan, Gazne tahtına göz dikti. 10 Kasım 1051 tarihinde Gazne'ye doğru yürüyen Tuğrul Bozan, 1052 yılının başlarında Sultan Abdürreşit ve on bir şehzadeyi öldürerek tahtı ele geçirdi. Bu olaydan Ferruhzad, İbrahim ve Şücâ adlı şehzadeler kurtulabildi.

Gazneli Sultan Mesut'un gulâmlarından birinin Tuğrul Bozan'ı hançerlemesi sonucu, sağ kalan üç şehzade de kurtulmuş oldu. Tuğrul'un kesik başı, bir sopaya takılarak Gazne sokaklarında dolaştırıldı. Böylece halk, onun öldüğüne inanmış oldu. Bundan sonra Gazneli komutanlar bir araya geldiler ve sultanlık için Şehzade Ferruhzad'ı seçtiler.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU'DA EMİR BOZAN'I KİM CANLANDIRIYOR?

29 Ekim 1974 tarihinde Rize'de dünyaya gözlerini açtı. Bafra Lisesi'ni tamamladıktan sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'ne girdi. Üç yıl bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha Sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı.