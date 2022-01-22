Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi kaç yaşında? Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide canlandırdığı 'Osman' karakteri ile milyonların gönlüne taht kuran Emir Berke Zincidi aradan geçen yıllarla birlikte büyüdü ve genç adam oldu. Eski görüntüsünden eser kalmayan Emir Berke Zincidi kendisine gelecek yeni teklifleri beklemeye başladı. Çocuk oyunculuktan genç oyunculuğa geçen Emir Berke Zincidi'nin son halini görenler gözlerine inanmıyor. İşte Emir Berke Zincidi'nin hayatı ve biyografisi...

Emir Berke Zincidi kimdir? Emir Berke Zincidi kaç yaşında? Rol aldığı dizi ve filmlerde göstediği performans ile adından söz ettirmeyi başaran Emir Berke Zincidi büyüdü ve genç bir çocuk oldu. Küçüklüğünden eser kalmayan Emir Berke Zincidi ilk dizi deneyimine 2009 yılında Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisi ile başlamıştı. Bu dizide kendini gösteren küçük oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide olynadığı "Osman" karakteri ile milyonların gönlüne taht kurdu. İşte Emir Berke Zincidi'nin hayatı ve biyografisi...

Emir Berke Zincidi kimdir?

Emir Berke Zincidi 4 Ekim 2005 yılında dünyaya geldi. Çocuk oyuncu olarak bilinen Emir Berke Zincidi Herkes onu Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol aldığı "Osman" karakteri ile tanındı. Bu dizinin ardından pek çok dizide rol alan Emir Berke Zincidi adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Emir Berke Zincidi "Osman" karakteri ile "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Emir Berke Zincidi'nni babası modeldir. Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır.

2012'nin Eylül ayında yayınlanmaya başlanan dizinin üçüncü sezonunda Osman karakterinin on yıl sonraki hali canlandırılmıştır ve Emir Berke Zincidi'nin yerini Gün Koper almıştır.

2014'ten itibaren Küçük Ağa dizisinde Mehmet Can Acar (Küçük Ağa) karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Disney Channel isimli çocuk-gençlik kanalında da bir yarışmanın özel bölümünde yer almıştır. 2015 yılının Şubat ayından itibaren Garanti Bankası'nın Bonus reklamlarında yer almıştır. Aynı yıl Erler Film yapımı Bir Deniz Hikayesi dizisinde Deniz rolünü oynadı.

2014'te Küçük Ağa dizisinde başrol oynadı. Ayrıca aynı dönemde Disney Channel'da düzenlenen bir yarışmanın özel bölümünde yer aldı.

Emir Berke Zincidi'nin rol aldığı dizi ve filmler

2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Dizi)

2010-2012 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Dizi)

2013 - Hititya: Madalyonun Sırrı (Film)

2014-2015 - Küçük Ağa (Dizi)

2015 - Bir Deniz Hikayesi (Dizi)

2018 - Arka Sokaklar (Dizi)

2018-2019 - İkizler Memo-Can (Dizi) .