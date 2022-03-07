Emine Şenlikoğlu kimdir? Emine Şenlikoğlu hayat hikayesi nedir?
Atatürk ve İnönü hakkında yaptığı açıklamalar ile gündem olan ilahiyatçı Emine Şenlikoğlu kimdir? Emine Şenlikoğlu mesleği nedir? Emine Şenlikoğlu nereli? Emine Şenlikoğlu'nun kitapları nedir? Tüm detaylar haberimizde...
2022-03-07 15:48:32
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Edessa TV'deki katıldığı bir programda Emine Şenlikoğlu'nun Atatürk ve İnönü hakkında soyledikleri şimdilerde gündem oldu. Programda Şenlikoğlu, "Atatürk ve İnönü'nün milli eğitimimizi ABD'ye teslim ettiği anlaşma 2023'te doluyor" demişti. Açıklamalarına devam eden Şenlikoğlu, "Milli Eğitim'de Amerika'nın pençeleri var. İstenilen dersler istenildiği gibi verilemiyor. 2023'te tamamlanıyor Atatürk'le İnönü'nün milli eğitimimizi Amerika'ya teslim ettiği anlaşma. 2023'te iktidara deist, ateist diye yoğun bir çalışma var. Bazıları uykuda, ama fırtına gibiler de var" diye konuştu.
Sözleri gündem olan ve hakkında kullanıcılar tarafından araştırma yapılan İlahiyatçı Emine Şenlikoğlu kimdir?
EMİNE ŞENLİKOĞLU KİMDİR?
Emine Şenlikoğlu 1953 yılında Giresun'un Anbaralan köyünde dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardayken ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmişlerdir. Gençlik yıllarında araştırmalara merak salan Şenlikoğlu, ilk olarak Hristiyanlık daha sonrasında İncil üzerinde araştırmalar yapmıştır. Sonraki yıllarda İslam dini üzerinde araştırmalarını sürdüren Şenlikoğlu, temel islami ilimlerden Fıkıh ve Akait alanları üzerine araştırmalarda bulundu. Seneler sonra ilk kitabını olan 'Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar'ı çıkarması sebebi ile 2.5 yıl hakkında hapis cezası çıkarıldı. İlâhiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli, iki çocuk annesidir. Emine Şenlikoğlu, ilkokul ve İmam-Hatip lisesi eğitimini dışarıdan tamamlamıştır. Evliliği sonrasında yine ilâhiyatçı olan eşi Recep Özkan ve diğer özel eğitimcilerden de dersler almıştır.
EMİNE ŞENLİKOĞLU KİTAPLARI HANGİLERİ?
1. Seri, " Gençliğe Hatıramdır " rumuzludur.
Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar
Bize Nasıl Kıydınız
Mahkum Duygular
Burası Cezaevi
İslam'da Erkek Ne Olur
İhânet Etme
Ülkemi Arıyorum
Biz Bu Vatanın Nesi Oluyoruz
Ruhumun Penceresi
Kelepçeli Kalemimden
Ağlatan Yollar
İnsanlar da Kayar
Telefonla Röportaj
Önce Soru Sorarlar
İsimsiz Kitap
Vicdan Azabı
Maria
İdamlık Genç
2. Seri, " İnsanlığa çağrı " rumuzludur.
İnsanlığın belgeseli
Kıbrıs Sular içinde
Bir Yetim
Ben Kimin Kurbanıyım
Geri Tepen Kurşunlar
Radyo ve basın röportajları
Televizyon röportajları
Uzaktaki Çığlıklar
Geçmişin İzleri
Sabıkalı ve Dul Çingene
İmamın Manken Kızı
Son Pişmanlık Fayda Eder
Çin İşkencesi
Kadınları Kadınlar da Eziyor
3. Seri, " Nesillerin Öyküsü " rumuzludur. Bu serideki kitaplar birbirlerinin devamı niteliğindedir.
Şirin Köy
Küçük Kız
Küçük Kelebekler
Yılan Yavrusu
Kırmızı Elbiseli Kız
Satılık Çocuk
Topal Karınca
Küçük Kızın Umudu
Hayâl Çocuk
Konuşan Serçe
Kardeş Sevgisi
Depremin Ardından
Ağlayan Köpek
Ali'nin Dünyası
Anne Büyüklere Bir Şey söyle
Baba Sen de Bir Şeyler Söyle
4. Seri, " Sevginin Sesi " rumuzludur.
Hıristiyan Gülü
Harcandık
Çağrı
Bunalım
Esir Evliler
Sevgide Hiç Vefe Yok mu?
5. Seri, " Bilgi Serisi rumuzludur.
Kılavuz: İslâm'ı doğru anlamak (4 Cilt)
6. Seri " Civciv Ailesi rumuzlu "Beyaz Seri "
Civciv Ailesini Tanıyalım
Özür dileyen Civciv
Karşılık Beklemeyen Civciv
Soru soran Civciv
Hastalanan Civciv Çimiçimi
Civcivin Rüyası
Civciv Ailesi Kır Gezisinde
Suya Dalan Civciv
Civciv Ailesi Yardım Ediyor
Eşyasını Kaybeden Civciv
Civciv Ailesi Dağılıyor
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