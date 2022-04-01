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TIMETURK / GENEL / Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ramazan-ı şerif dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

2 Saat Önce
2022-04-01 23:25:22
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı

Emine Erdoğan, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında "Gönül coğrafyamızın bereketi; birlik ve beraberlik içerisinde paylaşmaktan, birbirimizi anlamaktan gelir. Mübarek ramazan-ı şerifin huzur ikliminin tüm İslam alemini sarmasını, dünyada ise barış ve sükunetin yeniden tesisine vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı. .

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