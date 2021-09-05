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TIMETURK / GENEL / Emine Erdoğan'dan kitap paylaşımı

Emine Erdoğan'dan kitap paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabının genç şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-09-05 07:38:16
Emine Erdoğan'dan kitap paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının genç şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapta emeği geçen tüm akademisyen, yazar ve şeflere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kitabın aşçılık mesleğine büyük ilgi gösteren genç şefler için de eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin lezzet dolu güzergahlarının her biri, gastronomi merkezi olmaya adaydır. Umarım bu kitap, tüm şehirlerimizde gastronomi rehberlerinin hazırlanmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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