Emin Kar kimdir? Emin Kar sağlık durumu nasıl?

Emin Kar kimdir? Eski futbolculardan Emin Kar'ın kalp krizi geçirdiği bildirildi. Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Spor camiasını üzen gelişme sonrası Emin Kar sağlık durumu nasıl sorusuna yanıt aranıyor.

Türk spor camiasını üzen bir gelişme yaşandı. Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu Emin Kar kal krizi geçirdi. İlk müdahelesi yapılan Emin Kar özel bir hastaneye kadlrılarak tedavi altına alındı.

Emin Kar kimdir?

Emin Kar 1 Ocak 1960 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Emin Kar prfesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüştür. Emin Kar Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisiydi.

Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başladığı futbola 1980'de kurulan Yalıspor'da devam eden Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçilmiştir. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edilmiştir.

1981-82 sezonunda profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalamıştır. Süper Lig şampiyonluğuna oynayan ve Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar takımda kaptanlığa kadar yükselmiştir. Samsunspor'un Türkiye Kupası finaline kadar çıktığı 1987-88 sezonunda 35 maça çıkmış, 4 de gol kaydetmiştir. 20 Ocak Faciası'nda ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır.

Top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle Kırkayak olarak anılan Kar, Samsunspor taraftarlarınca seçilen Samsunspor tarihinin en iyi on birinde yer almıştır.

Samsunspor'un küme düştüğü 2005-06 sezonunda takımda idari menajer olarak görev almıştır. 2012-13 sezonu başında ise kulüp başkanı olmuştur. 2014 yılının haziran ayında yapılan olağanüstü kongrede yeniden aday olarak tekrar seçilen Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamış ve 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrılmıştır. 2018 yılında Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık'ın yardımcısı olarak kulüpte tekrar görev almışsa da sezon sonunda istifasını sunmuştur.

Emin Kar sağlık durumu nasıl?

Emin Kar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Samsunspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz eski başkanlarından Sayın Emin Kar'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sayın Emin Kar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.