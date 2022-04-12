Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi için bugün yapılacak kabine toplantısı kritik olacak. Toplantının ardından 'Emekli ikramiyesi ne kadar' sorusu cevap bulacak. Peki, Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman verilir?

Ekonomik anlamda biraz rahatlamak isteyen emekliler ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi için yatırılacak tarih ve tutarın bugün açıklanması bekleniyor.

Emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artışın da açıklanması bekleniyor. Yüzde 36 olan yıllık enflasyon rakamı oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi gündemde.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler. .