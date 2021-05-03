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Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde ödenecek. Yapılan açıklamada SSK emeklilerinin ramazan bayramı ikramiyesi 6 Mayıs’ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ramazan bayramı ikramiyesi 7 Mayıs’ta yatacak.

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03.05.2021 15:06:20
Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emeklilere bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu. Ramazan bayramı ikramiyesi SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde ödenecek. Yapılan açıklamada SSK emeklilerinin ramazan bayramı ikramiyesi 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ramazan bayramı ikramiyesi 7 Mayıs'ta yatacak.

Emekli sandığı bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli Sandığı emeklilerinin ramazan bayramı ikramitesi 7 Mayıs'ta hesaplara yatacak.

SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK emeklilerinin bayram ikramiyesi  6 Mayıs'ta yatacak.

Ramazan bayramı Bağ-Kur ikramiyesi hangi tarihte yatacak?

Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyesi 7 Mayıs'ta hesaplara yatacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,  Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ikramiyesine 100 liralık zam duyurusunu, “Emekliye bayram ikramiyesini 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz” şeklinde yapmasının ardından, düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda oylandı.

Emekli ikramiyeleri 2017 yılında ödenmeye başladı

Emekli ikramiyeleri 2017 yılından bu yana yılda iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 1000'er lira olarak yatıyor, yılda toplam 2000 lira emekli ikramiyesi alınıyordu. 2021 Yılının emekli ikramiyesi tutarına yönelik henüz net bir tutar bulunmasa da enflasyon oranına gör bir zam olacağı biliniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan