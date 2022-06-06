Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiyeler ne kadar olacak?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala SSK, Bağ-Kur ve emekli memurlar ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Detaylar burada...

Dini bayramlarda verilen ikramiye uygulaması geçmiş yıllarda uygulanmaya başlanmıştır. O zamandan beri emeklilere dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verildi. Kurban Bayramı'na az bir süre kala, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine bu yıl ne kadar ikramiye verileceği araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesinin iki bayram için toplam 2 bin 200 TL olacağı bildirildi. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 1100 TL emekli ikramiyesi ödendi. Bu nedenle Kurban Bayramı için 1100 TL ödenmesi bekleniyor.

1.100 TL olarak ödenen Kurban Bayramı ikramiyesinin 2022 Temmuz ayının ilk haftasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarih önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kurban Bayramı ne zaman?

- Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

- Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

- Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

- Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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