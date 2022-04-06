Emekli bayram ikramiyesi de gündemdeki yerini aldı. Ramazan ve kurban bayramlarında emeklilere ödenen bu ücret bilindiği üzere geçtiğimiz sene 1100 TL olmuştu. Şimdilerde ise ikramiyenin yeniden zamlanması beklentiler arasındaki yerini aldı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri 2022 ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. Bu arada, "2022 Emekli Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, zam olacak mı, ne kadar olacak?" cevaplar aramaya başladı. Bilindiği üzere ödemeler yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramında gerçekleşiyor. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleriyle ilgili gelişmeler...

Bu sene Ramazan Bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi gününe denk gelecek. İkramiyelerin bayramdan önce ödendiği göz önüne alınırsa bayram ikramiyelerinin nisan ayının son haftasında ödeneceği söylenebilir.

İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya arası bir rakama yükseltilmesi yönünde. .