Elvan Rachel, tecavüze uğradığını itiraf etti

Eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini uzun süre taciz ettiğini iddia eden Evan Rachel Wood, bu sefer daha sert bir iddiayla ortaya çıktı. Sundance'te gösterilen bir belgeselde konuşan Wood, ünlü şarkıcının, klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Yönetmen koltuğunda Amy Berg'in oturduğu belgeselde konuşan Wood, "Ben profesyonel bir oyuncuyum, hayatım boyunca bunu yaptım ve bugüne kadar hayatımda hiç bu kadar profesyonel olmayan bir sette bulunmadım. Tam bir kaos vardı ve kendimi rahat hissetmiyordum. Kimse beni korumuyordu. Videoyu çekmek gerçekten üzücü bir deneyimdi." diye konuştu.

'Westworld' dizisiyle yıldızı parlayan Wood, "Kendimi nasıl savunacağımı veya 'hayır' diyeceğimi bilmiyordum çünkü asla karşılık vermemek için şartlandırılmış ve koşullandırılmıştım." diye devam etti.

34 yaşındaki Wood, Manson'a yönelik iddialarını ortaya koyduğu ve Sundance Film Festivali'nde gösterilen 'Phoenix Rising' adlı belgeselde suçlamalarda bulundu.

"RIZA GÖSTERMEDİM"

Belgeselde Wood, Heart-Shaped Glasses adlı şarkının video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, "Klip için simüle edilmiş bir sahne planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi" dedi.

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