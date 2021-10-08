Elon Musk’un adı FETÖ davasına girdi

SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortağı Elon Musk’un adı Türkiye’de görülen bir FETÖ davasında geçti. FETÖ davasında yargılanan Metin Can Yılmaz, Elon Musk’ı ihbar etti.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Elon Musk'un 7 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım FETÖ davasında gündeme geldi. Musk'ın Signal programını Twitter hesabı üzerinden önermesi nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan bir sanık, dünyanın en zengin insanı hakkında FETÖ ihbarında bulundu. Mahkeme, bu ihbarı dikkate aldı ve savcılığa yazı yazarak, soruşturma başlatılmasını istedi.

FETÖ üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Metin Can Yılmaz, telefonunda mesajlaşma programı Signal'ın yüklü olması nedeniyle de suçlanıyor. Yılmaz hakkındaki iddianamede, Signal programının FETÖ'nün il ya da ilçe imamları tarafından kullanıldığı yer alıyor.

Yılmaz, yargılandığı davanın 23 Haziran'daki duruşmasında, dünyanın en zengin kişisi Elon Musk'ın Signal programını önerdiğini, bu nedenle iddianamede kendisine yöneltilen suçlamanın Elon Musk'a da yöneltilmesi gerektiğini ifade etti.

Mahkemeler, sanığın ihbarını Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmasını tavsiye ederek ihbarı dikkate almayabilir ancak Yılmaz'ın yargılandığı Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Elon Musk hakkındaki ihbarı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yönlendirdi.

Mahkeme başkanı ile Yılmaz arasında, 23 Haziran'da Elon Musk hakkında ihbar yapılan duruşmada, şu konuşma geçti:

Yılmaz: Signal kullananları ifşa edeceğim. Elon Musk gibi. Signal kullanan adam, Sabah gazetesinin haberine göre ya il imamıdır ya da ilçe imamıdır. Resmi suç duyurusunda bulunuyorum.

Başkan: Kim hakkında?

Yılmaz: Elon Musk hakkında. Adam hem kullanıyor hem de teşvik ediyor. Eğer benim hakkımda Sabah gazetesinin haberine dayanarak iddianame düzenlenip Enver Altaylı hakkında mütalaa düzenleniyorsa, Elon Musk soruşturulmalıdır. Bu adam suçludur. Signal'i kullandığı için, Signal'in kullandırılmasını teşvik ettiği için bu adam örgüt içi bir haberleşme programını herkese tavsiye ediyor.

Başkan: Suç duyurusunda bulunuyorsun.

Yılmaz: Ciddiyim.

İhbarın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin ardından, Terör Suçları Araştırma Bürosu, 5 Temmuz 2021'de kararını verdi. Savcılık, kararında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 158. maddesinde, 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) düzenlenen 6. fıkrasına dayanılarak, soruşturmaya yer yok kararı verildi.

CMK'nın 158. maddesinde 2017'deki KHK ile getirilen soruşturmaya yer yok kararıyla ilgili 6. maddenin hükmü ise şöyle:

İhbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar ve şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir. Bu durumda şikâyet edilen kişiye şüpheli sıfatı verilemez. Soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar, varsa ihbarda bulunana veya şikâyetçiye bildirilir ve bu karara karşı 173'üncü maddedeki usule göre itiraz edilebilir. İtirazın kabulü halinde Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma işlemlerini başlatır. Bu fıkra uyarınca yapılan işlemler ve verilen kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından görülebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.