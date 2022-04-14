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TIMETURK / GENEL / Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak?

Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak?

Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak? Tesla'nın CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'tan bir şaşırtan hamle daha geldi. Musk geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla sosyal medya platformu Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini almıştı. Musk durumu biraz daha ileri götürerek şirketin tamamını almak için teklif verdi. Elon Musk Twitter'ı 42 milyar dolar değerlemeyle almak için teklifte bulundu. Bu teklife Twitter'dan yanıt ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

55 Dakika Önce
2022-04-14 14:38:59
Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak?

Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı? Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak? Tesla'nın CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'tan bir şaşırtan hamle daha geldi. Musk geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla sosyal medya platformu Twitter'ın yüzde 9.2'lik hissesini almıştı. Musk durumu biraz daha ileri götürerek şirketin tamamını almak için teklif verdi. Elon Musk Twitter'ı 42 milyar dolar değerlemeyle almak için teklifte bulundu. Bu teklife Twitter'dan yanıt ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

Tesla ve Space X'in CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk'tan flaş bir karar geldi. Sosyal medya platforumu Twitter'ı sıkça kullanan Elon Musk gçtiğimiz günlerde platformun ortağı olmuştu. Şirketin yüzde 9.2'lik hissesini alan Musk Twitter'ın tamamını hisse başı 54 dolar teklif ederek şirketi 42 milyar dolar değerlemeyle satın almayı teklif etti.

Elon Musk Twitter'ı satın mı aldı?

Elon Musk'ın Twitter'a sunduğu bu teklife yönelik henüz karşı bir açıklama gelmedi. Şirket ortakları teklifi değerlendirip kısa sürede Musk'a yanıt vermesi bekleniyor. Dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk, Twitter'da en fazla hissesi olan yatırımcı konumunda. Elon Musk, Twitter'ın en sadık kullanıcılarından biri olarak biliniyor.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk mı olacak?

Twitter hisselerini satın alan Musk'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir gereklilik olduğuna inanıyorum. Yine de yatırım yaptığımdan beri şirketin (Twitter) halihazırdaki durumuyla bu toplumsal gereklilik görevini yerine getiremeyeceğini farkettim. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" dedi. Söz konusu satın alma teklifinin "en iyi" ve "son teklifi" olduğunu aktaran Musk, "Kabul edilmezse Twitter'ın hissedarı olarak konumumu yeniden gözden geçirmem gerekecek." dedi.

Twitter nedir?

Twitter, kullanıcıların "tweet" olarak bilinen mesajları yayımladığı ve birbirleriyle etkileşimde bulunduğu Amerikan bir mikroblog ve sosyal ağ hizmetidir. Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone, ve Evan Williams tarafından Mart 2006'da oluşturulup Temmuz 2006'da kullanıma açıldı. 2013'te en çok ziyaret edilen 10 internet sitesinden biri oldu ve "İnternetin SMS'i" olarak tanımlandı.

Twitter kullanıcı sayısı kaç?

2020 yılında 339.6 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. .

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