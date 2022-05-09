Elon Musk ölüm mesajı paylaştı! Annesinin tepkisi ile neye uğradığını şaşırdı! Musk ne demek istedi? ABD'li milyarder Elon Musk satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'dan attığı bir mesaj dünya gündemine oturdu. Musk mesajında 'Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi' dedi. Bu paylaşıma Musk'ın annesinden sert tepki geldi. Maye Musk oğlunun mesajını retweetleyerek 'Bu komik değil' dedi. Elon Musk'ın sık sık mizahi amaçlı olarak sosyal medya platformundan bu şekilde mesajlar attığı biliniyor.

Elon Musk ölüm mesajı paylaştı! Annesinin tepkisi ile neye uğradığını şaşırdı! Musk ne demek istedi? ABD'li milyarder Elon Musk satın aldığı sosyal medya platformu Twitter'dan attığı bir mesaj dünya gündemine oturdu. Musk mesajında "Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" dedi. Bu paylaşıma Musk'ın annesinden sert tepki geldi. Maye Musk oğlunun mesajını retweetleyerek "Bu komik değil" dedi. Elon Musk'ın sık sık mizahi amaçlı olarak sosyal medya platformundan bu şekilde mesajlar attığı biliniyor.

ABD'nin en zengin iş insanları listesinde zirvede yer alan Elon Musk'tan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Elon Musk ölüm mesajı paylaştı!

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk sosyal medya platformundan "Gizemli koşullar altında ölürsem sizi tanımak güzeldi" paylaşımını yaptı. ABD başta olmak üzere pek çok ülkede gündem olan bu paylaşımın ne amaçla yapılıdğına dari henüz açıklama gelmedi.

Annesinin tepkisi ile neye uğradığını şaşırdı!

Elon Musk'a annesi sert tepki gösterdi. Maye Musk oğlunun mesajını retweetleyerek "Bu komik değil" dedi. Elon Musk annesine verdiği cevapta "Özür dilerim yaşamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

.