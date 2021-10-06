Yapmış olduğu çalışmalar ile dünyanın en zengin insanları arasına giren Elon Musk’ın hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Elektrikli araç şirketi Tesla ve uzay faaliyetleri yürüten SpaceX adlı şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Elon Musk, her geçen gün servetini katlamaktadır. Yaptığı çalışmalar ile adını sıkça duyuran Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasındaki yerini korumaktadır. Peki Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşındadır? Elon Musk hangi şirketlerin kurulmasında rol aldı? Elon Musk nasıl başarılı oldu?

Yapmış olduğu çalışmalar ile dünyanın en zengin insanları arasına giren Elon Musk'ın hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Elektrikli araç şirketi Tesla ve uzay faaliyetleri yürüten SpaceX adlı şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Elon Musk, her geçen gün servetini katlamaktadır. Yaptığı çalışmalar ile adını sıkça duyuran Elon Musk, 185 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin isimleri arasındaki yerini korumaktadır. Peki Elon Musk kimdir? Elon Musk kaç yaşındadır? Elon Musk hangi şirketlerin kurulmasında rol aldı? Elon Musk nasıl başarılı oldu?

Son dönemlerde elektrikli araç üretiminde adından sıkça söz ettiren Tesla ve uzay çalışmaları ile Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere tüm dünyanın dikkatini çeken SpaceX'in kurucusu ve yöneticisi Elon Musk, hayat hikayesi ile de oldukça dikkat çekmektedir. İnternet üzerinden yapılan araştırmalarda dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın hayat hikayesi araştırılmaktadır. Birçok kişi Elon Musk'ın elde ettiği serveti nasıl kazandığını ve bu sürece nasıl geldiğini merak etmektedir. İşte tüm detayları ile Elon Musk'ın hayat hikayesi…

Elon Musk'ın hayat hikayesi

Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da dünyaya gelmiştir. 18 yaşına kadar Güney Afrika'da kalan Elon Musk, 20 yaşında Amerika Birleşik Devletlerine göç etmiştir. Güney Afrika vatandaşı olan Elon Musk, bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada vatandaşlığınıda sahiptir. Babası Güney Afrikalı, annesi de Kanada vatandaşı olan Elon Musk, üniversite öğrenimine ilk olarak Güney Afrika'da Pretoria Üniversitesi'nde başlamıştır. Daha sonra ise Kanada'ya Queen's Üniversite'nde okumak için gitmiştir. Elon Musk bu üniversitede iki yıl kaldıktan sonra Pennsylvania Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Pennsylvania Üniversitesi Warton School'da Ekonomi alanında lisans derecesi elde eden Elon Musk, Fizik bölümünde ise se B.A. ve B.Sc. derecelerini almaya hak kazanmıştır.

1995 yılında Üniversite eğitiminde doktora derecesini elde etmek için Kalifornia Stanford Üniversitesi Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimleri alanından kabul alan Musk, burada öğrenimine devam etmeyerek iş hayatını devam ettirmeyi denedi.

Elon Musk hangi şirketlerin kurulmasında rol aldı?

İş hayatında birçok faaliyet yürüten Elon Musk, temel olarak şu çalışmaları yapmıştır;

Zip2 Web yazılım şirketi (1999 yılında Compaq adı verilen bir şirket tarafından 340 milyon dolara satın alınmıştır)

X.com çevrimiçi banka (Bu süreçte PayPal'ın kurucusu Confinity adlı şirket ile birleşti)

2004 yılında elektrikli araçlar üretme hedefi olan Tesla Motors'a katılarak, firmanın 2008 yılında CEO's oldu

Güneş Enerjisi hizmeti veren SolarCity adlı şirketin kurulmasında etkin rol oynadı

OpenAl adlı yapay zekayı destekleyen ve kar amacı olmayan şirketi kurdu

Neuralink adlı nöroteknoloji şirketini kurdu

Elektrikli araçlar için uygun yol koşullarını sağlayan ve genellikle altyapı, tünel gibi çalışmalar yürüten Hyperloop şirketinin kurdu

Bu çalışmaların yanı sıra birçok faaliyet yürüten Elon Musk, Ocak 2021 yılında açıklanan veriler ile dünyanın en zengin adamı ünvanını aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.