ABD'li iş insanı Elon Musk'ın geçen hafta perşembe günü “Falcon 9' roketini uzaya göndermişti. Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı? İşte detaylar...

SpaceX'in kurusucu olan Elon Musk başarılı ve başarız birçok uzaya roket fırlatma denemesi ile biliniyor. Ancak geçen hafta perşembe günü ABD SpaceX fırlatma rampasından uzayın boşluğuna gönderdiği 'Falcon 9' adlı roketinden kötü haber geldi.

ELON MUSK'IN FALCON 9 ROKETLERİNE NE OLDU?

Elon Musk, Falcon 9 roketleri ile uzay gönderdiği 49 uydudan 40 jeomanyetik fırtına nedeniyle yörüngeden çıkarak yandı. Dünya'ya 210 kilometre mesafede bulunan 260 kilogram ağırlığındaki uyduların, yeryüzü için bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, bir tek uydunun üretim ve fırlatılış maliyetinin 250 bin dolar olduğu bildirildi.

.