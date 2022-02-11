DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Soylu’dan ‘112' tepkisi: Biz senin deneme tahtan mıyız?
Fransız gazeteci: 'Fransa Afrika'da uzun süre kalamaz”
Google Chrome'un indirme butonu gidiyor mu ? Yerine ne gelecek?
Batman hava durumu (11 Şubat-12 Mart)
Rüyada çay görmek ne anlama gelir?
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi personel alımı ilanı | Destek personeli, Büro personeli, mühendis iş ilanları
Binance'den 200 milyon dolarlık Forbes yatırımı
Vahit Bıçak hakkında 10 yıla kadar hapis istemi
Piliç Topkapı tarifi nedir? Piliç Topkapı tarifi malzemeleri nedir?
İtalya'da fatura protestosu; anıtların ışıkları kapatıldı
Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı?
Bakan Nebati: 340 milyar liraya yaklaştı
Netflix Aşk Taktikleri fragmanı yayınlandı mı? Aşk Taktikleri oyuncuları kimler, konusu nedir?
Bazı yerlerde ekmek 3.5 lira
Stephen Hawking’in en değerli eşyası: Kara tahtanın sırrı...

TIMETURK / GENEL / Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı?

Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı?

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın geçen hafta perşembe günü “Falcon 9' roketini uzaya göndermişti. Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-11 16:09:43
Elon Musk'ın uydusuna ne oldu? Elon Musk'un uydusu yörüngeden mi çıktı?

SpaceX'in kurusucu olan Elon Musk başarılı ve başarız birçok uzaya roket fırlatma denemesi ile biliniyor. Ancak geçen hafta perşembe günü ABD SpaceX fırlatma rampasından uzayın boşluğuna gönderdiği 'Falcon 9' adlı roketinden kötü haber geldi.

ELON MUSK'IN FALCON 9 ROKETLERİNE NE OLDU?

Elon Musk, Falcon 9 roketleri ile uzay gönderdiği 49 uydudan 40 jeomanyetik fırtına nedeniyle yörüngeden çıkarak yandı. Dünya'ya 210 kilometre mesafede bulunan 260 kilogram ağırlığındaki uyduların, yeryüzü için bir tehlike oluşturmadığı belirtilirken, bir tek uydunun üretim ve fırlatılış maliyetinin 250 bin dolar olduğu bildirildi.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş