Elon Musk bir kez daha baba oldu... Elon Musk çoçuğunun adını ne koydu? Elon Musk'ın yeni bebeğinin cinsiyeti nedir?

Elon Musk sevgilisinden ayrıldıktan 6 ay sonra yeniden baba olduğunu öğrendi. Basında yer alan haberlerin ardından Elon Musk ve Grimes çiftinin yeni çocuğunun ismi ne oldu? Elon Musk çoçuğunun adını ne koydu? Elon Musk'ın çocuğu mu oldu? X Æ A-12 anlamı nedir? Elon Musk'ın sevgilisi Grimes kimdir? Elon Musk'ın yeni çocuğunun adı ne anlama geliyor?

Elon Musk ve Grimes çifti birlikteliklerine son verdikten 6 ay sonra yeniden anne baba oldu. Taşıyıcı anne yöntemi ile dünyaya gelen bebeğin isminin ne olduğu birçok kişi tarafından merak edildi. Daha önce çift dünyaya gelen bebeklerine, hiç rastlanılmamış her karakteri ayrı anlamlar taşıyan bir isim vermişti. X Æ A-12 ...

Erkek çocuğuna farklı bir isim veren çiftin, yeni kız çocuklarına ne isim verdiği birçok kişi tarafından merak ediliyor?

X Æ A-12 ANLAMI NEDİR?

Asıl adı Claire Elise Boucher olan Grimes, Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk ile 2018 yılında birlikteliğe başlamıştı. Çiftin 4 Mayıs'ta bir erkek çocukları dünyaya geldi. Musk oğlunun adının X Æ A-12 olduğunu açıklasa da bu durumun gerçek olmadığına inanıldı. Fakat ünlü şarkıcı Grimes, ismin gerçekliğini sosyal medya üzerinden belirtti. Buna göre Musk ve Grimes çiftinin oğullarının adının anlamı şöyle:

X: Bilinmeyen değişken

Æ: Yapay zekânın (AI'ın) bana göre Orta Çağ İngilizcesi tarzında telaffuzu (Sevgi ve/veya yapay zekânın kısaltması)

A-12: S-71'in öncesi niteliğinde olan ve Grimes ve Musk'ın en sevdiği uçak modeli. Silahı yok, savunması yok, sadece hızı var. Muharebede muhteşem ama şiddete başvurmuyor

A: Favori şarkım, Archangel.

ELON MUSK VE GRİMES YENİ KIZ ÇOÇUKLARINA NE İSİM VERDİ?

Elon Musk ve eski sevgilisi Grimes'in, kızlarını taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve isminin 'Y' olduğu öğrenildi.

ELON MUSK'IN ESKİ SEVGİLİSİ GRİMES KİMDİR?

Sahne adı olarak Grimes ismini kullanan Claire Elise Boucher 7 Mart 1988 yılında Kanada'nın Vancouver eyaletinde doğdu. Müziğe oldukça ilgili duyan Grimes, elektronik, pop, hip hop ve R&B türlerinde işler yapıyor. Müzik kariyerinde başarılı olduğunu düşünülen sanatçı, The Webby Award tarafından Yılın Sanatçısı ödülüne layık görümüştü. Çıkardığı albümlerinin kapak tasarımlarını ve reklamlarını kendi hazırlayan Grimes'in, Japon anime, manga ve Charles Burns ve Daniel Clowes gibi karikatür sanatçılarından etkilendiği biliniyor.

Grimes, 2010 yılında stüdyo albümleri Geidi Primes ve Halfaxa'yı çıkardı. Üçüncü stüdyo albümü Visions, " Genesis " ve " Oblivion " single'ları büyük ilgi topladı. The New York Times "şimdiye kadarki en etkileyici albümlerden biri" ilan etti. Polaris Ödülü'ne aday gösterilen Elon Musk'ın eski sevgilis Yılın Elektronik Albümü için Juno Ödülü aldı. Dördüncü stüdyo albümü olan Art Angels'ı 2015 yılında piyasaya çıkardı. Ve Art Angels, Juno Ödülleri 2017'de Yılın Alternatif Albümü ve Yılın Kayıt Amacı için aday gösterildi. .