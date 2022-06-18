Tesla ve Space X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'tan çok konuşulacak 1453 paylaşımı geldi. Paylaşım kısa sürede Twitter'de gündem oldu. Türk takipçilerden olumlu yanıt alan paylaşım Yunan takipçileri ise üzdü. Elon Musk 1453 olayı nedir? Musk neden 1453 paylaşımı yaptı? Elon Musk 1453 paylaşımı nedir? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Elon Musk 1453 paylaşımına dair detaylar...

Tesla ve Space X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk'tan çok konuşulacak 1453 paylaşımı geldi. Paylaşım kısa sürede Twitter'de gündem oldu. Türk takipçilerden olumlu yanıt alan paylaşım Yunan takipçileri ise üzdü. Elon Musk 1453 olayı nedir? Musk neden 1453 paylaşımı yaptı? Elon Musk 1453 paylaşımı nedir? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. İşte Elon Musk 1453 paylaşımına dair detaylar...

ABD'nin en zengin iş insanları listesinde zirvede yer lan Elon Musk'tan Twitter'da çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Musk paylaşımında Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk '1453' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Elon Musk 1453 olayı nedir?

Musk'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Musk son olarak 1453 fetih paylaşımı ile Twitter'da oldukça fazla konuşuldu. Musk'ın paylaşımına binlerce yorum geldi. Elon Musk, sosyal medya hesabından 1453'te gerçekleşen İstanbul'un Fethi'ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Musk neden 1453 paylaşımı yaptı?

Musk'ın Bizans askerinin yatakta yattığına ilişkin paylaştığı karikatürde, "Did I lock the gate? (Kapıyı kilitlemiş miydim?)" ifadesi bulunurken, görselin altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer aldı.

1453 paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethedildiği tarihe gönderme yapılan bu paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda Türk kullanıcı Musk'ın paylaşımına yorum yaparken, paylaşımın zamanlaması ise dikkat çekti.