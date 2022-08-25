Elmalı Davası Olayı Nedir? Elmalı Davasında Neler Olmuştu?

Elmalı Davası nedir? Elmalı davası olarak bilinen, Antalya'nın Finike ilçesinde 6 ve 9 yaşındaki iki kardeşin annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradıkları davaya tepki çığ gibi büyüyor. Elmalı Davası hakkında ayrıntılara yer vereceğiz. İşte ayrıntılar.

Elmalı Olayı Nedir?

2019 yılının haziran ayında Balıkesir'de babaanne G.S torunlarının cinsel istismara uğradığı iddiası ile savcılığa başvurdu. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile eski gelinin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık babaannelerinin yanında olan, istismara uğradıkları iddia edilen 6 ve 9 yaşındaki çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu. İfadesinde anne ve babasının boşandığını söyleyen ana okul öğrencisi G.E.G., Rahmi A. ile annesi Merve A.'nın evlendiğini, fakat A., F., M. ve M., isimli erkeklerle de görüştüğünü değindi. Geçen sene üvey babası olan Rahmi A. ile isimleri M. A. ve F. olan kişilerin kendisine cinsel istismar uyguladığını anlattı. Çocuklar, dayak ve istismarı çizdikleri resimlerle de anlattı.

Anne ve Üvey Babanın Açıklamaları

Rahmi A. ile 8 Kasım 2018 tarihinde evlenen Merve A. şu açıklamaları yaptı:

Rahmi A. ile evlenmeden önce bir olaya karıştım ve tutuklandım. 3 yıl 8 ay süreyle hapiste kaldım. Afyon Açık Cezaevi'nde 1 yıl hapisteydim. Sonra af yasası çıktı ve tahliye edildim. 2019 yılının Kasım ayında eski eşimin annesi Günay S., Afyon Açık Cezaevi'nde ziyaretime geldi. Çocukları 1 aylık Edremit'e tatile götüreceğini, onların babaannesi olduğunu ve beraber vakit geçirmek istediğini söyledi. Ben de izin verdim ve çocuklarımı götürdü.

Bu sürede cezaevinde olduğu için çocuklarını her gün aradığını söyleyen Merve A., “Tatile gittikten bir süre sonra çocuklarım orda daha fazla kalmak istemediklerini ve ne zaman geleceğimi sordular. Ben çocuklarıma tutuklandığımı söylememiştim. Bir otelde çalıştığımı ve sadece üç ayda bir hafta izinli olduğumu söylemiştim. Çünkü açık cezaevinde üç ayda bir evci iznimiz vardı. İzin zamanında eşimi ve çocuklarımı görmeye geliyordum. Önce eşimle birkaç gün otelde kalıp sonra annemin yanına çocuklarımı görmeye gidiyordum.” dedi.

Bir süre sonra çocuklarımı babaannesi, çocuklar seninle görüşmek istemiyor diyerek görüşmemize engel oldu. Çocuklarınla görüşmek istiyorsan kocandan boşan ve oğluma dön dedi. Ben de bunu kabul etmedim. Kendisine benim mutlu bir evliliğim var, kocam çocuklarıma çok iyi bakıyor. Senin oğlun bana sürekli işkence uyguladı. Şimdi mutlu bir evliliğim var asla dönmem. Bana çok çile çektirdi dedim. Bundan sonra yaşanacaklardan kork. Sen ve kocan çocuklara işkence ve cinsel istismar yapmışsın diyerek beni tehdit etti.

2020 yılının Ramazan Bayramı'nın arife gününde yaşadıkları yerde jandarma ekipleri tarafından göz altına alındıklarını söyleyen Merve A., “Telefonlarımız elimizden alındı. Ancak Cumhuriyet Savcılığı emiri ile serbest bırakıldık. Telefonlarımız incelendi. Ancak 2020 yılının kasım ayında tekrar göz altına alındık. 14 Kasım 2020 tarihinde 14 saat süren bir duruşmadan sonra tutuklandık. 5 Ocak 2021 tarihinde delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldık. ifadesine yer verdi.

Adli tıp raporları ile çocukların istismara uğradığı kanıtlanmasına rağmen psikolog raporları ile her şeyin ortada olduğunu öne süren Merve A., “Çocuklarımı babaanneleri akıllarını çelmeye çalışıyor” dedi.

Merve A kızının velayetinin hala kendisinde olduğunu söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

Eski eşim benden ayrıldıktan sonra dört kez evlilik yaptı. Bana oğlumu eşim istemiyor diyerek kendisi gönderdi. Babama oğlumun noterde velayetini vererek teslim etti. Oğlum gelince kucağıma atladı ve ağladı. Anne beni bir daha lütfen babama gönderme dedi. Ben oğlumu Finike'de okula yazdırdım. Sırf onların psikolojisi bozulmasın diye ben otelde çalışıyorum bir süre gelemeyeceğim diyerek, çocuklarıma yalan söyledim. Bu süreçte kızım bir sağlık problemi yaşadı. Hastanede yattı. Kızımın başında eşim kaldı. Babam kaza geçirdi. Oğlum bu süre boyunca Finike'de tesiste çalışan kız kardeşlerimin yanında kaldı. Oğlum teyzesinin telefonuna kendisini video çekiyor. Herkesi arıyor ve annem beni okula göndermiyor diyor. Benim tek suçum yanlış ve kötü bir adamla evlilik yapmak.”

Rahmi A. ise “Biz iki gündür baskısı altındayız. Sosyal medyadan bize ağır küfürler ediliyor. Babamı, annemi, kardeşimi, eşimi, dostumu ve arkadaşlarımı ağır şekilde tehdit ediyorlar. Bizim can güvenliğimiz yok. Biz çocukları kesinlikle istismar etmedik. Adli tıp raporlarımız ve doktor raporlarımız vardır. Kesinlikle adli tıp raporlarında istismara uğradıklarına dair hiçbir şey yoktur” dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da yaşanan iki kardeşin istismar edilmesi ile ilgili aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur: