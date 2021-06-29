Elmalı davası nedir? Elmalı davası ile serbest kalanlar tekrar tutuklanır mı? Elmalı davası ile serbest kalanlar tutuklandı mı? 2 kardeşe cinsel istismar iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan anne ile üvey baba yapılan duruşma sonrasında adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Durum vatandaşların vicdanında büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da binlerce kişi kararı protesto eden paylaşımlarda bulundu. Peki istismar iddialarıyla yargılanan anne ve üvey baba yeniden tutuklanır mı?

Elmalı davası nedir? Elmalı davası ile serbest kalanlar tekrar tutuklanır mı? Elmalı davası ile serbest kalanlar tutuklandı mı? 2 kardeşe cinsel istismar iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan anne ile üvey baba yapılan duruşma sonrasında adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Durum vatandaşların vicdanında büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada da binlerce kişi kararı protesto eden paylaşımlarda bulundu. Peki istismar iddialarıyla yargılanan anne ve üvey baba yeniden tutuklanır mı?

ELMALI DAVASI NEDİR?

Geçen yıl haziran ayında, Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığı iddiasıyla, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu. Savcılık, babaannelerinin yanında olan, istismara uğradığı öne sürülen ana sınıfı öğrencisi G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'nin, Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurdu.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne Merve A. ve üvey baba Rahmi A. tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Merve A., ifadesinde, “Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi. Rahmi A. da “Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

ELMALI DAVASI SANIKLARI YENİDEN TUTUKLANIR MI?

Sanıkların yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma ertelendi. Elmalı Davası sanıkları yargılama gidişatına göre yeniden tutuklanabilirler.

BAKANLIKTAN ELMALI DAVASI AÇIKLAMASI

Elmalı davasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. İşte Bakanlıktan yapılan konu ile ilgili açıklama:

"5 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 5 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21 Mayıs 2021 tarihindeki duruşmada ise bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.