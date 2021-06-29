Elmalı davası nedir? Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması? Elmalı Davası neden TT oldu? Sosyal medya platformu Twitter'da Elmalı davası ile ilgili bir milyondan fazla paylaşım yapıldı. Antalya'da 2 kardeşin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle yargılanan anne ve üvey babanın serbest bırakılması üzerine yüz binlerce kişi #elmalıdavası #Elmalıda2Cocuk etiketleri ile tepkilerini dile getirdi. Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Elmalı davası nedir? Sosyal medyada Elmalı davası tepkisi? Elmalı Davası neden TT oldu? Sosyal medya platformu Twitter'da Elmalı davası ile ilgili bir milyondan fazla paylaşım yapıldı. Antalya'da 2 kardeşin cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle yargılanan anne ve üvey babanın serbest bırakılması üzerine yüz binlerce kişi #elmalıdavası #Elmalıda2Cocuk etiketleri ile tepkilerini dile getirdi. Antalya'da kız çocuğu 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G. cinsel istismara uğradıkları iddiası ile tutuklu bulunan anne Meryem A. ve üvey baba Rahmi A. Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tahliye edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 2 kardeşin kendilerine yapılan cinsel istismarı çizerk anlatması Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konu ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler sonrası sosyal medya platformu twitter'dan binlerce mesaj atıldı. Elmalı davası etiketi ile yapılan paylaşımlar bir milyona yaklaştı. Elmalı davası Twitter'da TT oldu. Vatandaşlar da Elmalı davası nedir? Sosyal medyada Elmalı davası tepkisi? Elmalı Davası neden TT oldu? gibi soruları sormaya başladı. İşte olayın geçmişi...

Elmalı davası nedir?

Antalya'da 7 yaşındaki G.E.G. ile 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin, cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla anne ve üvey babası tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında anne Merve A. ile üvey baba Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edildi. 2 kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Babaanne savcılığıa şikayette bulunmuştu

2 kardeşin istismar edildiğine idair iddia babaannein savcılığa başvuruda bulunması ile ortaya çıkmıştı. Babaanne G.S.geçtiğimiz haziran ayında Balıkesir'de durumu savcılığa bildirmişti. Bababanne, eski gelini Merve A., kocası Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. Soruşturma sonrası anne Merve A. ile üvey baba tutuklanmıştı.

Elmalı davası Twitter'da TT oldu

Elmalı davası twitter'da günde oldu. İstismara uğradığı iddia edilen ik kardeşin annesi ve üvey babasının yargılandığı davada çıkan karar sonrasında yüz binlerce kişi durumu protesto etti. İşte Twitter'da gündem olan ve yapılan elmalı davası paylaşımı sayısı...

Elmalı davası ile ilgili sosyal medyadan binlerce mesaj atıldı. #elmalıdavası ve #Elmalida2Cocuk etiketi ile bir milyondan fazla tweet atıldı. Olay Twitter'da TT oldu.

Olayın geçmişi

Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı.

6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti.

Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.

Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Elmalı davası ne zamana ertelendi?

Mahkeme, Merve A. ve Rahmi A.'nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi. Yeni duruşmanın ne zaman yapılacağı henüz öğrenilemedi.

Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması

Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu açıklamada bulundu:

06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.