Sarısı, yeşili, kırmızısı... Elmanın her çeşidi çok sevilerek tüketiliyor. Peki elmayı hiç cilt bakımında kullanmayı denediniz mi? Gelin birlikte elma sirkesi kuralım ve bu elma sirkesini içeriğinde kullanabileceğiniz elma peelingini ve elma maskesini öğrenelim...



Elma, gülgiller ailesinden bir meyve türüdür. Eski Türkçede "alma" diye bilinen elma, ismini rengi olan "al"dan almıştır. Elmanın ilk defa Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Elma sirkesi nasıl kurulur?

Elma sirkesi kurmak için elmanın kabuklarını ya da elmanın kendisini kullanabilirsiniz. Elma sirkesi için cam veya toprak bir kap seçmeniz iyi olacaktır. 500 ml'lik bir cam kavanozun içerisinde elma sirkesi kurmak istiyorsanız dört, beş elmanın kabuğunu soyun veya onları iyice yıkayıp doğrayıp kavanoza koyun. Üzerine üstünü aşacak kadar temiz içme suyu ekleyin. Ağzını, hava alması fakat sinek ve böceklerden korunması için tülbent veya bezle kapatın. Güneş görmeyen, ılık bir yerde muhafaza edin.

Elma sirkesini birkaç günde bir tahta bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Elmanın cinsine, saklanma koşullarına göre sirke bir ila üç ay arasında tüketilmeye hazır olacaktır. Sirkeyi koklayarak hazır olup olmadığını anlayabilirsiniz. Elma sirkesini, cilt ve saç maskelerinde kullanabilirsiniz. Kendi yaptığınız elma sirkesi marketten hazır aldıklarınızdan daha iyi olacaktır.

Elmalı yüz peelingi nasıl yapılır?

Yarım elmayı püre haline getirin ve içerisine bir çorba kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı toz tarçın, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından temizlediğiniz temiz yüzünüze ve boynunuza bu karışımı sürün, yaklaşık otuz dakika bekledikten sonra, önce ılık sonra da soğuk suyla cildinizi durulayın.

Elmalı cilt toniği nasıl hazırlanır?

Bir bütün elmayı püre haline getirin ve temiz bir tülbent kullanarak suyunu güzelce süzün. Bir tatlı kaşığı elma sirkesini yarım su bardağı temiz içme suyuna ilave edin. Bu karışımı tonik olarak cildinize pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz. Karışımı buzdolabında muhafaza etmeniz gerektiğini unutmayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.