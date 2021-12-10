Elma peelingi nasıl yapılır?

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte şifa deposu renk renk elmalar tezgahlarda yerini aldı. Peki elmayı harici bir şekilde cilt bakımında da kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Sizler için elma kullanarak yapabileceğiniz cilt bakımlarını araştırdık...



Yaz mevsimi bitip de kış mevsimi gelince tezgahlarda tekrar elmaları görmeye başlıyoruz. Çeşit çeşit, renk renk elmalar bol miktarda vitamin içerir ve vücudumuza çok faydalı bir meyvedir. Elma dolaşım sistemini ve metabolizmayı hareketlendirir. Vücuttan toksinleri temizler. Yüksek oranda E vitamini içerdiği için cilde birçok fayda sağlar. Ayrıca elma antik dönemlerden beri güzelliğin sembolüdür. Elmayı haricen kullanarak cilt bakımı rutininize ekleyip onun faydalarından yararlanabilirsiniz.

Elmalı yüz peelingi nasıl hazırlanır?

Elmalı yüz peelingi hazırlamak için yarım elmayı püre haline getirin ve içerisine bir çorba kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir çay kaşığı toz tarçın, bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz yüzünüze, boyun da dahil olmak üzere sürün, yaklaşık yirmi beş dakika beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla cildinizi yıkayın. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın.

Elmalı cilt toniği nasıl hazırlanır?

Bir bütün elmayı püre haline getirin. Daha sonra temiz bir tülbent kullanarak suyunu çıkarın. İçerisine bir tatlı kaşığı elma sirkesi ve yarım su bardağı içme suyu ilave edin. Bu karışımı kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz yüzünüze tonik olarak cildinize pamuk yardımıyla uygulayın. Karışımı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Elmalı yüz maskesi nasıl hazırlanır?

Öncelikle yarım elmayı püre haline getirin veya rende kullanarak rendeleyin. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Kirden, yağdan ve varsa makyaj kalıntılarından arındırdığınız temiz yüzünüze, boyun da dahil olmak üzere sürün, yaklaşık yirmi beş dakika beklettikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla cildinizi yıkayın. Temiz bir havlu yardımıyla nazik bir şekilde kurulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.