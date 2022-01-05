Elma çekirdeğini yutmak zararlı mı?

Sarısı, yeşili, kırmızısı... Elmanın her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Peki elmanın ortasında bulunan çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi vücudumuza zarar mı veriyor? Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık...



Elmanın her çeşidi sevilerek tüketiliyor. Bu meyve gülgiller ailesine ait. Eski Türkçede "alma" adıyla bilinir. İsmini rengi olan "al"dan almıştır. Elmanın ilk kez Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı düşünülmektedir. Elma vücudumuza birçok fayda sağlar. Peki çekirdeği de öyle mi?

Elma çekirdeği yemenin bir zararı var mı?

Elma çekirdekleri yemek pek de güvenli değildir. Çünkü toksik olabilen bileşik amigdalin içerirler. Amygdalin, elma çekirdeğinin kimyasal savunmasının bir parçasını oluşturmaktadır. Kendi başına zararlı olmasa da çiğnendiğinde veya hasar gördüğünde hidrojen siyanüre dönüşebilir. Siyanür, fazla tüketilirse tehlikeli hatta ölümcül olabilen bir maddedir.

Tohumları amigdalin içeren tek meyve elma değildir. Kayısı, şeftali, kiraz, bademe kadar pek çok meyve amigdalin içermektedir. Ara sıra elma çekirdeğini yutmak vücudunuza zarar vermeyecektir. Akut siyanür zehirlenmesi oluşması için 83 ila 500 elma çekirdeği yemeniz gerekir, bu yüzden elmanın çekirdeklerini yemeyi alışkanlık haline getirmediğiniz sürece bir sorun olmayacaktır. Bunun yanında her gün bir tane elma tüketmek vücudunuza yarar sağlayacaktır.

Elma çekirdeğinin cilde herhangi bir faydası var mı?

Elma çekirdeğini yutmanın bir faydası yoktur. Fakat çekirdeği jel haline getirip cildinize uygularsanız etkili bir maske olacaktır. Elma çekirdeği cilt sağlığı için kullanılabilir. Elma çekirdeğinden elde edilen jel cildi yeniler ve cilt kusurlarını ortadan kaldırır. Cilt bakımı için elma çekirdeği çok önemlidir. Özellikle elma çekirdeği güneşin zararlı etkilerine karşı bir onarıcı durumundadır.

Elma çekirdeği maskesi nasıl hazırlanır?

Elmanın içerisinde yaklaşık dört beş tane çekirdek bulunur. Bu çekirdekler her elmada hemen hemen aynı boyutta olabilir. Elmanın içerisinden çıkan çekirdeklerden jel elde etmek için suyun bir süre haşlayın. Haşlandıktan sonra elde ettiğiniz jeli cilt bakımında kullanabilirsiniz. Bu jel deride darbe alan bölgelere sürülebilir. Elma çekirdeği jeli dişlere de sürülebilmektedir. Çocukların dişlerinin gelişmesinde oldukça etkilidir. Elma çekirdeği jeli cilde maske olarak da kullanılır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.