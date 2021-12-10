Ellerinize gereken özeni ev yapımı el maskeleriyle gösterin

Hepimiz günü oldukça yoğun geçiriyor. Bu yoğun günlerde kendimize biraz olsun vakit ayırmayı, gereken özeni göstermeyi çoğunlukla atlıyoruz. Sizler için hem doğal içerikli hem de elinize hak ettiği özeni gösterebileceğiniz el maskelerini araştırdık...



En çok kendimizi ihmal ediyoruz. Her işe güce yetişiyor, günü akşam ediyor fakat koca bir günün içerisinde kendimize bir on dakika dahi ayırmamış oluyoruz. Cildimize bakmıyor, gereken özeni gösteremiyoruz. Vakit ayırabilsek bile piyasada satılan kimyasal ürünler cildimize zarar verecek diye korkuyoruz. Sizler için gün içinde uygulayabileceğiniz, kimyasal değil doğal ürünler içeren el maskelerini araştırdık...

Ev yapımı doğal el maskeleri neler?

Domatesli ve limelı el maskesi: Lime ve domatesin suyunu sıkarak işe başlayın. Daha sonra ikisinin de suyundan aynı miktarda bir kabın içerisine alıp güzel bir şekilde karıştırın. Bu karışımın içerisine bir tatlı kaşığı gliserin ilave edin. Karışımı elinize nazikçe masaj yaparak uygulayın ve beş dakika boyunca bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

Zeytinyağlı ve ballı el maskesi - Bir çorba kaşığı zeytinyağı ve bir çorba kaşığı balı bir kabın içerisine alın ve güzel bir şekilde karıştırın. Daha sonra bu karışımı ellerinize nazik bir şekilde masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık yirmi dakika boyunca bekletin ve sürenin sonunda ellerinizi ılık suyla yıkayın. Bu maske sayesinde el deriniz beslenecek, varsa yaralarınız iyileşecek ve cildiniz çok daha parlak görünecek.

Gül sulu el maskesi - İki çorba kaşığı gül suyunu bir kaba alın ve içerisine bir tatlı kaşığı gliserin ilave edin. Elinizin kuruduğunu hissettiğiniz zaman bu karışımı ellerinize uygulayın. Bu sayede elleriniz ihtiyacı olan nemi kazanacaktır.

Şekerli ve limonlu el scrub'ı - Bir su bardağı şekeri bir kabın içerisine koyun. Üzerine çeyrek bardak hindistan cevizi yağı veya badem yağı ilave edin ve güzel bir şekilde karıştırın. Elde ettiğiniz karışım açık beyaz olmalıdır. Daha sonra içerisine isterseniz limon esansı veya doğrudan limon ekleyin. Karışımı cam bir kaba koyun ve istediğiniz zamanlarda kullanın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.