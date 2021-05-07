Elle doldurulan çalışma izin belgesi ne zamana kadar geçerli? Görev belgesi süresi uzatıldı mı?

Elle doldurulan çalışma izin belgesi ne zamana kadar geçerli? E-devlet üzerinden alınamayıp elle doldurulan çalışma izin belgeler ile ilgili önemli bir karar verildi. Tam kapanma sonrası milyonlarca kişi e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi (görev belgesi) almaya çalışında sistem aşırı yoğunluktan yanıt veremez duruma gelmişti. Vatandaşlar da çalışma izin belgesini manuel elle doldurarak imzalatıyordu. Yeni gelişmeye göre Elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı. Peki görev belgesi süresi uzatıldı mı? Manuel doldurulan çalışma izin belgesi süresi ne zamana kadar geçerli? E-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak?

Elle doldurulan çalışma izin belgesi ne zamana kadar geçerli? E-devlet üzerinden alınamayıp elle doldurulan çalışma izin belgeler ile ilgili önemli bir karar verildi. Tam kapanma sonrası milyonlarca kişi e-devlet üzerinden çalışma izin belgesi (görev belgesi) almaya çalışında sistem aşırı yoğunluktan yanıt veremez duruma gelmişti. Vatandaşlar da çalışma izin belgesini manuel elle doldurarak imzalatıyordu. Yeni gelişmeye göre Elle doldurulan çalışma izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı. Peki görev belgesi süresi uzatıldı mı? Manuel doldurulan çalışma izin belgesi süresi ne zamana kadar geçerli? E-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak?

Elle doldurulan çalışma izin belgesi ne zamana kadar geçerli?

İçişleri Bakanlığı elle doldurulan çalışma izin belgeleri ile ilgili yeni bir genelge yayınladı. Genelge ile e-devletten çalışma izin belgesi (görev belgesi) alamayan vatandaşların Elle doldurulan çalışma izin belgesi süresi ne zamana kadar geçerli? sorusu yanıt bulmuş oldu. İçişleri Banalanlığı genelgesinde çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 12 Mayıs Çarşamba 00.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Görev belgesi süresi uzatıldı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma sürecinde nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'a kadar uzatıldı.

E-devletten çalışma izin belgesi alamayanlar ne yapacak?

e-Devlet üzerinden gerekli çalışma izin belgesini alamayanlara için Süleyman Soylu şu açıklamayı yaptı; “Çalışılan kurumlar size bir görevli kağıdı verecek. Bu görevli kağıdında ad, soyad ve kurumun ‘Bu benim şu SGK kaydıyla çalışanımdır. Bunun suistimalinden ben de sorumluyum' diye bir kağıt imzalayacak. Yani hem e-Devlet üzerinden bunu çok rahat bir şekilde vereceğiz, kimseden yazı alınmasına gerek kalmayacak. Eğer alınamıyorsa da iş yerinden bir belge alınabilecek. Hem klasik hem modern metodumuz var.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.