Elkeson hangi takımda? Elkeson kimdir?

13 Temmuz 1989 tarihinde hayata gözlerini açtı. 180 cm boyunda ve 77 kilo olan Elkeson, Sağ ayağını kullanmaktadır. Brezilya asıllı Çinli millî futbolcudur. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile sözleşmesini fesheden 32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak harika bir performans sergiledi. Kariyeri boyunca anavatanı Brezilya dışında sadece Çin'de forma giyen deneyimli yıldızın şu anki piyasa değeri 4 milyon Euro. Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor.

2016 yılında Guangzhou'dan Shanghai'ye 18.5 milyon Euro'ya transfer olan Sambacı, 2019 yılında eski takımına geri döndü.

Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Elkeson, 2 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Elkeson, bu sezon 6 asist ve 22 gol katkısı ile oynamaktadır.