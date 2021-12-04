Elinizi diş macunuyla ovarsanız...

Sarımsağa bayılıyoruz. Girdiği her yemeğe enfes bir aroma katıyor ve vücudumuza birçok fayda sağlıyor. Fakat sarımsak doğradıktan sonra elimizde kötü bir koku kalıyor. Ellerimizin sarımsak kokması bizi oldukça rahatsız ediyor. Peki eldeki sarımsak kokusunu geçirmenin bir yolu yok mu? Sizler için araştırdık...



Sarımsağı her çeşit yemekte severek kullanıyoruz. Soslarda, çorbalarda, et yemeklerinde, tavuk yemeklerinde, balık yemeklerinde, zeytinyağlılarda, yoğurtta, köftede, salatalarda... Sarımsağın içine girince yakışmadığı, lezzet katmadığı bir yemek neredeyse yok. Fakat sarımsağı doğrarken ele koku sindiği için birçok insan onu yemeklerde kullanmaktan uzak duruyor. Fakat eldeki sarımsak kokusunu kolay bir şekilde geçirme yöntemleri mevcut. Gelin bu yöntemleri birlikte inceleyelim ve hangisi uygunsa onu kullanalım...

Eldeki sarımsak kokusu nasıl geçirilir?

Limon, tuz, karbonat - Elinize sinen rahatsız edici sarımsak kokusunu gidermek için tuz, karbonat ve limon üçlüsünü kullanabilirsiniz. Tuz, limon ve karbonat içerikleri sayesinde mutfakta temizlik için kullanılır. Bu üçlü kötü kokuyu da yok etmekte çok başarılıdır. Elinize kötü bir sarımsak kokusu sindiyse ve bir türlü geçmiyorsa tuz, limon ve karbonatla elinizi ovarak kokudan kurtulabilirsiniz. Fakat elinizde herhangi bir kesik veya yara varsa bu iyi bir fikir olmayacaktır, bizden söylemesi!

Çelik Sabun - Elinize sarımsak veya başka bir kötü koku sindiyse çelik kaşığı sabun gibi kullanarak onunla ellerinizi ovabilirsiniz. Bu sayede elinizdeki kötü koku ortadan kaybolacaktır. Ayrıca piyasada bu iş için satılan çelik sabunlar da mevcuttur. Bunları da satın alarak elinizdeki kötü kokudan kurtulmak için kullanabilirsiniz.

Diş macunu - Diş macununun içerisinde bulunan kimyasallar ve ferah koku elinizdeki sarımsak kokusundan kurtulmanızı da sağlayacaktır. Bunun için ellerinizi bir miktar diş macunuyla ovmanız yeterli olacaktır.

Türk kahvesi, çay - Çay çöpü veya kahve telvesiyle elinizi ovarak yıkarsanız elinize sinmiş kötü sarımsak kokusundan veya başka kokulardan da kullanabilirsiniz.

Ayrıca elinize hiçbir şekilde sarımsak veya başka bir koku sinsin istemiyorsanız mutfakta yemek hazırlarken piyasada satılan lateks eldivenlerden kullanabilirsiniz. Bu sayede koku elinize sirayet etmeyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.