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TIMETURK / GENEL / Elif'in videoları izle | Prenses Elif'in videoları milyonlarca kez izlendi

Elif'in videoları izle | Prenses Elif'in videoları milyonlarca kez izlendi

Elif'in videoları izle | Prenses Elif'in videoları Youtube'da milyonlarca kez izlendi. YouTube kanalı üzerinden birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Prenses Elif Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı olarak tanımlanıyor. Videolarının toplam izlenme sayısı milyarları bulan Prenses Elif bu sayede çok önemli bir gelirin de sahibi oldu. Prense Elif'i zilemek isteyenler arama motorlarında Elif'in videoları izle seçeneğini aratıyor. İşte Prenses Elif Youtube kanalı ve videoları...

1 Gün Önce
2021-08-04 10:44:42
Elif'in videoları izle | Prenses Elif'in videoları milyonlarca kez izlendi

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Elif'in videoları izle | Prenses Elif'in videoları Youtube'da milyonlarca kez izlendi. YouTube kanalı üzerinden birbirinden eğlenceli videolar yayınlayan Prenses Elif Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı olarak tanımlanıyor. Videolarının toplam izlenme sayısı milyarları bulan Prenses Elif bu sayede çok önemli bir gelirin de sahibi oldu. Prense Elif'i zilemek isteyenler arama motorlarında Elif'in videoları izle seçeneğini aratıyor. İşte Prenses Elif Youtube kanalı ve videoları...

ELİF'İN VİDEOLARI İZLE

PRENSES ELİF KİMDİR?

Prenses Elif bir Youtube kanalıdır. Prenses Elif kanalı Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTube kanalıdır. Prenses Elif kanalınının 3.4 milyonu aşkın takipçisi bulunmaktadır. Kanalın toplam videoları 5 milyardan fazla izlenmiştir. Prenses Elif "Türkiye'nin en çok izlenen çocuk YouTuber'ı" olarak adlandırılıyor. Kanalda Antalya'da yaşayan 2011 doğumlu Elif'in oyun oynadığı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiği videolar yer alıyor. Elif'in annesi Ukraynalı Valeriia Shkoda ve babası Ersin tarafından yönetilmektedir. Prenses Elif kanalı Türk YouTube kanalları içerisinde 42. sırada yer almaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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