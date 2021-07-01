Elif Çakal kimdir? Elif Çakal öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? İstanbul Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün üstündeki sır perdesi henüz kalkmadı. Sosyal medyada da geniş yer bulan olaydan sonra vatandaşlar Elif Çakal'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti ancak ailesi kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Ortaya çıkan son görüntüler ise kan donduran cinsten. Peki Elif Çakal öldürüldü mü? Elif Çakal'ın ölüm nedeni ne?

İstanbul Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün üstündeki sır perdesi henüz kalkmadı. Sosyal medyada da geniş yer bulan olaydan sonra vatandaşlar Elif Çakal'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Elif Çakal kimdir? Elif Çakal öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilmişti ancak ailesi kızlarının öldürüldüğünü iddia ediyor. Ortaya çıkan son görüntüler ise kan donduran cinsten. Peki Elif Çakal öldürüldü mü? Elif Çakal'ın ölüm nedeni ne?

İstanbul Sultangazi'de yaşanan bir olay tüyleri ürpertti. 15 yaşındaki Elif Çakal arkadaşlarıyla gittiği piknikten sağ dönemedi. Elif Çakal'ın arkadaşları Elif'in intihar ettiğini söyledi. Elif Çakal'ın uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Elif Çakal'ın ailesi kızlarının öldürüldüğünü iddia etti. Soruçturma bu yönde derinleştirilerek devam ediyor. Ekipler Elif Çakal'ın ölüm nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Peki Elif Çakal kimdir? Elif Çakal Elif Çakal öldürüldü mü yoksa intihar mı etti? Elif Çakal'ın ölüm nedeni ne?

Elif Çakal kimdir?

Elif Çakal İstanbul'da yaşayan genç bir kızdı. Elif Çakal 2008 yılında dünyaya geldi. Elif Çakal henüz 15 yaşındaydı. Elif Çakal ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşıoyrdu. Elif Çakal'ın geçtiğimiz günlerde bir uçurumun dibinde cansız bedeni bulunmuş ve ölümü hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Elif Çakal'ın arkadaşları Elif'in intihar ettiğini söylerken ailesi ise Elif'in öldürüldüğünü düşünüyor. Ailesi Elif'in yükseklik korkusu olduğunu ve asla intihar etmeyeceğini belirtiyor. Peki Elif Çakal nasıl öldü? Elif Çakal öldürüldü mü?

Elif Çakal olayı nedir?

Elif Çakal olayı sosyal medyada da geniş yer buldu. Elif Çakal geçtiğimiz hafta uçurumdan süşerek hayatını kaybetmiş ancak ölümü üzerindeki sır perdesi aralanamamıştı. Ailesi Elif'in öldürüldüğünü iddia ediyordu.

Görüntüler ortaya çıktı

Elif Çakal'ın ölümü üzerine sosyal medyaya sızdırılan görüntüler kan dondurdu. Elif Çakal'ın hayatını kaybetmeden önce yanındaki iki kız arkadaşı tarafından darp edildiği ortaya çıktı. İki genç kız tarafından feci şekilde dövülen Çakal'ın bu görüntüleri düştüğü uçurum kenarında çekildiği ortaya çıktı.

Elif'in ölümü ile ilfili yakalama kararı

15 yaşındaki Elif Çakal, arkadaşlarıyla gittiği piknikte uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti. Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Elif Çakal'ın hayatına kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında yanında bulunan 2'si kız arkadaşı gözaltına alışmış ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Çakal'ın ölümünden birkaç saat önce yanındaki 2 kız arkadaşı tarafından dövüldüğü görülüyordu. Soruşturmada savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.