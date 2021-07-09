Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 arkadaşı teslim oldu.

İstanbul Sultangazi'de maden ocaklarında oluşan çukurda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 arkadaşı teslim oldu.

Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Aliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise "Ev Hapsi" şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.