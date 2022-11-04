Elif Alara Çetinel kimdir? Elif Alara Çetinel neden öldü? Elif Alara Çetinel ölüm nedeni nedir? Usta oyuncular Tomris ve Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel'den acı haber geldi. Sosyal medyadan duyurulan haberde Elif Alara Çetinel'in hayatını kaybettiği açıklandı. Geçtiğimiz yıl babası Nusret Çetinel'i kaybeden Elif Alara Çetinel sosyal medaydaki paylaşımında 'seni çok özlüyorum babam' yazmıştı.

Elif Alara Çetinel'in hayatını kaybettiği haberini Melek Baykal, sosyal medya hesabından duyurdu. Tomris Çetinel'in de aynı zamanda arkadaşı olan Melek Baykal paylaşımında acı haberi verdi.

Elif Alara Çetinel kimdir?

Elif Alara Çetinel Tomris ve Nusret Çetinel'in kızıydı. Melek Baykal sosyal medaydan yaptığı açıklamasında "Allah'ım, bu nasıl bir acıdır... Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara'yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz... Ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim, Tomi'mize ve sevgili kardeşi Şirin'e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım. Mekanın cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

Elif Alara Çetinel neden öldü?

Elif Alara geçtiğimiz günlerde fenalşarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç kadın 26 Ekim'den bu yana tedavi altındaydı. Elif Alara Çetinel yapılan tüm müdahalelere rağmen şamını yitirdi. Elif Alara Çetinel geçtiğimiz yıl 2021'de babası oyuncu Nusret Çetinel'i kaybetmişti.

Babaya özlem

Elif Alara Çetinel sosyal medyada son paylaşımını vefat eden babası için yapmıştı. Çetinel, "1 yıl oldu... Eski kaşar almıştım o gün sana ama başka ne aldım hatırlamıyorum... Bir de, 'Gitme' dediğini hatırlıyorum ve, 'Hakkını helal et' dediğini... 'Evladın babaya ne hakkı olur ki?' demiştim... Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum ama yine de seni çok özlüyorum babam..." satırlarını yayınlamıştı. .