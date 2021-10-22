Elektronik sigara kullanmayın! Çünkü...

Sigarayı bırakmak veya azaltmak için birçok kişi elektronik sigara kullanmayı tercih ediyor. Fakat uzmanlar bunun yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü elektronik sigara, sigara kullanmayı bırakmayı kolaylaştırmıyor, aksine bağımlılığın devam etmesine neden oluyor. Ayrıntıları sizler için derledik...



Sigaraya bağımlı insanlar bu bağımlılıktan kurtulma konusunda çok zorlanıyorlar. Bırakamayınca da daha masum gördükleri sarma tütüne veya elektronik sigara gibi alternatiflere yöneliyorlar.

Sarma tütün sigaradan çok daha ekonomik olduğu için sigara bağımlıları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Ayrıca sarma tütünün paket sigaralardan daha az zararlı olduğuna inanılıyor. Fakat sarma tütün de olsa paket sigara da olsa sigara insan sağlığına çok ciddi zararlar veriyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki sarma sigara içenler akciğer kanserine yakalanma riski altında. Ayrıca sarma sigara böbrek kanseri, gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, pankreas kanseri, mide kanseri gibi birçok kanser türüne sebep oluyor.

Sarma sigara beyin ve kalp damarlarında sertleşmeye, felce, kalp krizine, yüksek tansiyona, üst solunum yolu hastalıklarına, migrenin tetiklenmesine, gebelik döneminde bebeğin gelişimine olumsuz etkiye, erken doğuma ve düşüğe, hafıza zayıflığına, cilt sağlığını bozmaya sebep oluyor.

Sigarayı bırakmak isteyenler bağımlılıktan daha kolay kurtulabileceklerini düşünerek elektronik sigara kullanmaya başlıyor. Ancak elektronik sigara, sigara içmeye olan fizyolojik bağımlılık sürmeye devam ettiği için ve sigara içme davranışına dair ritüeller değişiklik gösterse de devam ettiği için sanıldığı gibi bağımlılığın daha kolay atlatılmasına değil devam etmesine katkı sağlıyor.

Elektronik sigarada farklı aromalarla tatlandırmalar yapıldığı için ve birçok alanda elektronik sigara içebilmek mümkün olduğu için maalesef insanları elektronik sigara kullanmaya teşvik ediyor.

Sigara bağımlılığından psikoterapi ile kurtulabilirsiniz

Sigara bağımlılığı, diğer bağımlılık türleri gibi tedavi edilebilirdir. Genellikte diğer tüm bağımlılıklarda olduğu gibi kişi sigarayı bıraksa da sonra tekrar başlayabiliyor. Ancak bu durum sigaradan asla kurtulunamayacağı anlamına gelmiyor. Sigara tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisi etkili oluyor.

Psikoterapi sayesinde kişinin sigara ile kurduğu ilişkiyi tanınıyor, sigaraya atfettiği anlamlar fark ediliyor ve yeniden değerlendiriliyor, sigarayı bırakmaya yönelik duyulan endişe, korku ve üzüntü gibi duyguları fark ediliyor ve bu duygular ile uygun şekilde başa çıkılması sağlanıyor, tetikleyicileri ve riskli durumlar fark ediliyor ve önlemler alınıyor, istek ile baş etmek öğreniliyor ve motivasyon destekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.