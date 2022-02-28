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TIMETURK / GENEL / Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?

Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?

Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan ayrıca meskenlerdeki elektrik faturalarında KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini açıkladı. Elektrik faturalarındaki yükseklikten şikayet eden vatandaşlar KDV indirimi ile faturalarda kaç TL indirim olacağı merak ediliyor.

1 Saat Önce
2022-02-28 20:15:16
Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?

Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur? Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik fiyatlarındaki yeni tarifeyi açıkladı. Erdoğan ayrıca meskenlerdeki elektrik faturalarında KDV oranın yüzde 18'den yüzde 8'e indiğini açıkladı. Elektrik faturalarındaki yükseklikten şikayet eden vatandaşlar KDV indirimi ile faturalarda kaç TL indirim olacağı merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan ayrıca elektrik fiyatlarında indirime dair de önemli detaylara deyindi. Vatandaşlar bir süredir yüksek gelen elektrik fiyatlarından şikayet ediyordu. Erdoğan yeni bir d üzenlemenin yapılacağını açıklamıştı ve bu düzenleme duyuruldu.

Elektrikte KDV yüzde 8'e düşünce ne kadar indirim olur?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: "Son kabine toplantımızda kamuoyuna duyurduğumuz elektrik tariflerindeki düzenlemeyide netleştirdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan eletrikte alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir. Böylece faturalarda yüzde 14'lük bir indirim sağlanmış olacaktır. Esnaflar ve zannatkarlarımızda da yüzde 25 indirim uygulanacaktır."

Elektrik faturasında KDV indirimi kaç TL?

Elektrik faturalarında KDV indirimi ile birlikte vatandaşın 50-70 TL arası daha az fatura ödemesi bekleniyor. Yani ev kullanımında elektrik fatuaları yeni uygulamada. .

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