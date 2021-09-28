Elektrikli Scooter (Martı) kullananlara trafik cezası kesilir mi? Türkiye'nin hemen hemen her sokağında anlık kiralanabilen elektrikli scooter görmek mümkün. Özellikle büyük şehirlerde elektrikli scooterlar bir ulaşım aracına dönüşmüş durumda. Durum böyle olunca scooterlarla ilgi düzenleme de kaçınılmaz oldu. Nisan ayında yapılan yeni düzenlemelerle elektrikli scooter kullanımını bazı önemli kurallara bağlandı. Bu kurallara uymayan sürücüler ise ceza yiyebilir.

Türkiye'de yaklaşık olarak 50 bin adet e-scooter var ve bunları gün içerisinde milyonlarca kişi kullanıyor. Şarj edilen ve online kiralama yöntemi ile anında kiralanan e-scooterlar bir çok kişinin severek kullandığı ulaşım aracına dönüşmüş durumda. Ancak bu durum trafikte bazı riskleri de ortaya çıkardı. Nisan ayında elektrkli scooterlarla ilgili yeni düzenleme hayata geçirilmişti. E-scooterler Karayolları Trafik Kanunu'na bile eklendi. Ancak çoğu kişi bu düzenlemeden habersiz ve kural ihlali yapmaya devam ediyor. Yani trafik kurallarını ihlal eden e-skuter kullanıcılarına trafik cezası uygulanabilmesinin önü açıldı.

Elektrikli Scooter (Martı) kullananlara trafik cezası kesilir mi?

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; İlk zamanlarda daha çok sahil kenarlarında gezinti amaçlı kullanılan skuterler, son dönemlerde yol kenarlarında ve trafikte de yaygınlaştı. Trafik polislerinin ve jandarmanın yani kolluk kuvvetlerinin yasaya uymayanlara ceza kesme yetkisi var ama skuter kullanan vatandaşların çoğu bu konudaki düzenlemeden haberdar değil. Bu da kullanım kurallarına uymamalarına neden oluyor. Özel yolu olmasına rağmen araç yoluna giren bisiklet ve skuterlere 314 lira ceza kesilebiliyor. Yine aşırı yük ve ikinci yolcu taşıyanlara da aynı miktarda ceza yazılıyor. 15 yaşını bitirmeyenlere elektrikli skuter kullandıranlara trafik polisi tarafından 144 lira para cezası da uygulanıyor.

Elektrikli Scooter yasakları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, scooterlar, ayrı bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa taşıt yolunda sürülemeyecek.

Scooterlar, otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 kilometre üzerinde olan karayollarında ve yaya yollarında kullanılamayacak.

Yönetmelikte, scooterların, ikiden fazla aracın, taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, başka bir araca tutunarak sürülmesinin, izin alınarak yapılan gösteriler dışında, akrobatik hareketler yapılmasının, tek elle sürülmesinin, yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketleri engelleyecek şekilde park edilmesinin yasak olduğu belirtildi.

Ayrıca, kullanılacak scooterların, gece araç sürücüleri ve yayalar tarafından rahat şekilde fark edilmelerini sağlayacak, far, reflektör, zil veya korna bulundurması zorunlu olacak.

15 yaşından küçüklere de hizmet verilemeyecek.

Elektrikli scooter nedir?

Motorlu trotinet, elektrik motoruna sahip trotinet türüdür. Küçük bir içten yanmalı motor veya elektrik motoru kullanır. Son zamanlarda, scooter paylaşım sistemi'nin tanıtılmasıyla popülerlik kazanmıştır.

Başlangıçta, ilk trotinetlerin tasarımı modern bir scooter'dan çok bir elektrikli bisiklete benziyordu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.