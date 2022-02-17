Elektrik zamlarını eleştiren Gaye Usluer Kimdir? Gaye Usluer hangi partiye mesnuptur ?

Gündemi değerlendirerek elektrik zamlarını eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer Kimdir? Gaye Usluer hangi partiye mesnuptur ? Gaye Usluer ne dedi? Gaye Usluer'in hayat hikayesi nedir? Gaye Usluer alevi mi? Gaye Usluer neden istifa etti? Gaye Usluer'in eşi kimdir?

GAYE USLUER KİMDİR?

Gaye Usluer, 25 Mart 1957'de Eskişehir'de doğmuştur. Babasının adı Seyfettin, annesinin adı Nezaket'tir. Gaye Usluer Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi'de yapmış, Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Gaye Usluer'in eşi Dr. Mustafa Usluer'dir. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlığı vardır. Hali hazırda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Çalışma hayatının bir bölümünü öğretim üyesi olarak geçiren Usluer, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmıştır. Yurtdışında da kariyeri bulunan Gaye Usluer 1996 yılında Oxford John Raddcliff Hastanesinde hastane enfeksiyonları konusunda misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Tıp, eğitim ve kadın çalışmalarına ayrı merağı vardır. Bir dönem çalışmalara katılmış alanın birçok derneğe üye olmuştur. Bu derneklerde muhtelif dönemlerde başkanlık ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Avrupa Kemoterapi ve Enfeksiyon Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulunda üye olarak yer aldı. Gaye Usluer 100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümü yazarlığı, kitap editörlüğü, kongre bildirisi yayınlamıştır.

GAYE USLUER GÜNDEME İLİŞKİN NELER SÖYLEDİ?

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, üniversiteye giriş sınavında uygulanan barajın kaldırılmasının, seçim yatırımı olduğunu savundu.

Usluer düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enflasyon rakamlarına değinen Usluer, asgari ücrete yapılan zammın daha emekçilerin eline geçmeden sıfırlandığını söyledi.

Ocak ayı verilerine göre, açlık sınırının 4 bin 249 lira olduğunu belirten Usluer, "Daha şimdiden işçi ve emekçi kitleleri 4 bin 253 liralık asgari ücretle yarı aç yarı tok yaşamaya mahkum edildi." görüşünü paylaştı.

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