Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi? Elektrik kesintisi bir çok bölgede meydana geldi. İstanbul ve İzmir'de yaşanan elektik kesintilerinden sonra vatandaşlar elektrik hangi illerde hangi ilçelerde kesildi sorusunu sormaya başladı. Elektrik şirketlerinin çağrı merkezleri de büyük yoğunluk yaşadı.

Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi? Elektrik kesintisi bir çok bölgede meydana geldi. İstanbul ve İzmir'de yaşanan elektik kesintilerinden sonra vatandaşlar elektrik hangi illerde hangi ilçelerde kesildi sorusunu sormaya başladı. Elektrik şirketlerinin çağrı merkezleri de büyük yoğunluk yaşadı.

Elektrik nerelerde kesildi?

İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Enerji Bakanlığı bir açıklama yaparak, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.