DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İran'da koronavirüs vakalarında rekor yükseliş
Başkan Büyükakın, Bisiklet Tutkunlarıyla Pedal Çevirdi
Çin'den Libya’ya 1 milyon 260 bin doz koronavirüs aşısı sevkiyatı
Bakanlar yangın bölgesinde! ''Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil''
Hollandalı Bisikletçiler Kocaeli'de Pedalladı
2022-2023 memur zammı ne kadar? (Öğretmen-Polis-Hemşire-Diyanet) 2022-2023 memur zammı
Trabzonspor'a sürpriz isim Ryan Donk!
Memur ve memur emeklileri için kritik görüşme başladı
IAB Akademi ve Bosch Ev Aletleri UniChallenge Tech ile mühendis adaylarıyla dijital pazarlama iletişimi sektörünü buluşturacak
Kamu işçisi zammı ne kadar? Kamu işçisi (4D) zamlı maaşlar belli oldu mu?
Paşinyan yeniden Ermenistan başbakanı
Halk Bankası'ndan 'hatalı kur' açıklaması
Çelik'ten yalan haberlere tepki: Fitne ateşini büyütmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz
Kral Bozguncu TV nedir, ne işe yarar? Kral Bozguncu TV güvenilir mi?
Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katili kim?

TIMETURK / GENEL / Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi?

Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi?

Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi? Elektrik kesintisi bir çok bölgede meydana geldi. İstanbul ve İzmir'de yaşanan elektik kesintilerinden sonra vatandaşlar elektrik hangi illerde hangi ilçelerde kesildi sorusunu sormaya başladı. Elektrik şirketlerinin çağrı merkezleri de büyük yoğunluk yaşadı.

2 Saat Önce
2021-08-02 11:46:32
Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Elektrik nerelerde kesildi? Elektrik her yerde mi kesildi? Tüm illerde elektrik kesildi mi? Elektrik kesintisi bir çok bölgede meydana geldi. İstanbul ve İzmir'de yaşanan elektik kesintilerinden sonra vatandaşlar elektrik hangi illerde hangi ilçelerde kesildi sorusunu sormaya başladı. Elektrik şirketlerinin çağrı merkezleri de büyük yoğunluk yaşadı.

Elektrik nerelerde kesildi?

İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa, Adana, Mersin, Kırklareli, Hatay, Uşak, Manisa başta olmak üzere çok sayıda şehirde elektrik verilemiyor.

Enerji Bakanlığı bir açıklama yaparak, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş