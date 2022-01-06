DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sabancı Holding, Philip Morris Türkiye'deki hisselerini sattı
İslam Memiş'ten ‘olay’ tahmin! 'Fırsatçıların elinde patlayacak'
Gram altın ne kadar düştü? Güncel altın fiyatları
Fed'in planı panik oluşturdu! Bitcoin fiyatı 43.000 doların altına indi
Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Kazakistan’a barış güçlerini gönderdi
TÜSİAD’dan Erdoğan'a sitem
Bakan Kasapoğlu duyurdu: Yılın ilk burs ve kredi ödemeleri başladı
Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek?
Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Lazio - Empoli maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi
Türk Devletleri Teşkilatı: Kazakistan'a desteğe hazırız
Sıfır Atık Uygulamaları Esas ve Usulleri yayımlandı
Aslı Hatemi kimdir? Aslı Hatemi sağlık durumu nasıl?
Sadakataşı İdlib'de cami ve okul açılışı gerçekleştirdi

TIMETURK / GENEL / Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek? İstanbul'un pek çok ilçesinde ve mahallesinde planlı olarak elektrik kesintileri yapıldı. 6 Ocak'ta yapılan elektrik kesintileri ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şunlar;

1 Saat Önce
2022-01-06 12:16:19
Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek?

Elektrik kesintisi 6 Ocak | Elektrik ne zaman gelecek? Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar elektrikler saat kaçta gelecek? İstanbul'un pek çok ilçesinde ve mahallesinde planlı olarak elektrik kesintileri yapıldı. 6 Ocak'ta yapılan elektrik kesintileri ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 5 Ocak'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şunlar;

6 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

5 Ocak'ta İstanbul'da şu ilçelerde ve mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte Eyüp, Esenyurt, Bahçelievler, Acılar'da elektrik kesintisi ve elektriklerin geleceği saatler;

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah AHU, NİHAN, SERAP, SEREN, ULUDAĞ sk / ÇIRÇIR mah AYLİN, DORUK, GÜNGÖREN, IRMAK, KESTANE, ULUDAĞ, ÖNCÜ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840. sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-155, G-600, G-601, G-602, G-603, G-604, G-606, G-607, G-608, G-609, G-610, G-611, G-612, G-614, G-615, G-616, G-617, G-739, G-752, G-771, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KURUÇEŞME, ÇAPARİ, ÇİROZ, İSKECE sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 58., MİMAR SİNAN, ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 06/01/2022 04:30:00 - 06/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah GENÇ OSMAN 1, SANAYİ sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, MADALYON, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BERGAMA, CİHANGİR, EFLATUN, ÇAĞATAY sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 266., 267., 268., 269., 270., 285., 338., 343., 344., 374., 375., 376., 377., 378., 384., 385., 390., 392., 394., AVNİ ANIL, KEMAL PAŞA sk / İNCİRTEPE mah 270., 271., 272., 273., ATALAY, KEMAL PAŞA sk / İNÖNÜ mah 374., MANDIRA sk bölgelerinde 06/01/2022 00:00:00 - 06/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALİNA, YONCA sk / İNÖNÜ mah 348., 353., 358., 360., 361., 362., 364., 398., 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 408., 409., BELDE, DOĞAN ARASLI, MANDIRA sk bölgelerinde 06/01/2022 02:00:00 - 06/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1396., 1397., 1398., 1399., 1408., 1409., 1411. sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2203., 2210., AKGÜVERCİN, BÜLBÜL, DALGIÇ, EBABİL, GÜVERCİN, KANARYA, PELİKAN, TOYGAR, TURNA sk bölgelerinde 06/01/2022 09:00:00 - 06/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., 2209., GAZİ, KARAKOL, KILIÇ, LİLA, MARAL, NİDA, PIRIL, RÜYA, SEDA, SEFA, SEHER, VEDA, YOSUN, ÇİSİL, İZGİ sk / ŞEHİTLER mah 2000., CEREN, CEVİZ, ERİKLİ, GAZİ, HARMAN, HASAT, HURMA, SÖĞÜT, YAYLA, ÇİLEK, İNCİR, ŞİRİN sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah 2201., AYDIN, BÜLBÜL, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, SAKSAĞAN, YEŞİLDİREK, YUNUS EMRE, ÖNCÜ, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah ATMACA, BAĞLAN, FIRTINA, YARASA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah AKİK, GAZİ, MERCAN, METİN, SERAP sk bölgelerinde 06/01/2022 09:30:00 - 06/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1340., 1515., 1516., 1517., 1602., 1604., ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 06/01/2022 11:00:00 - 06/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3090., AKÇABURGAZ sk / OSMANGAZİ mah 3127. sk bölgelerinde 06/01/2022 13:00:00 - 06/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş