Elektrik fiyatlarına yeni zam! Haziran 2022 Elektrik zammı ne kadar oldu?
Elektrikte zam olup olmadığı merak ediliyor. Konut, sanayi ve ticari abone grupları için vergi ve fonlar dahil elektriğe %15 ile %25 arasında farklı oranlarda artış uygulandı. Peki son gelişmeden sonra elektrik zammı ne kadar oldu? İşte güncel elektrik fiyatları...
2022-06-02 13:45:52
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuyla ilgili Kurul kararı Resmi Gazete'nin ikinci sayısında yayınlandı. Elektrik tarifelerinde tüm tüketici gruplarına zam yapıldı. Peki elektrik zammı ne kadar?
2022 ELEKTRİK ZAMMI NE KADAR?
Konut abonelerine uygulanan elektrik tarifesi %15 oranında artırılarak kWh başına 112.4377 kuruştan 129.0639 kuruşa yükseltilmiştir. Günde 8kW'tan fazla tüketen haneler için tarife 167.8584 kurustan 192.7977 kuruşa çıkarıldı.
Sanayi sektörü ve ticari kuruluşlarda kullanılan elektrik %25 oranında artırıldı. Buna göre sanayi sektörüne uygulanan tarife; kWh başına 230.1092 sentten 287.5729 sente yükseltilerek yeniden düzenlendi.
İşletmelerin tarifeye dahil olduğu kamu ve özel hizmetler sektörü için belirlenen tarife, kWh başına 167.4587 kuruştan 208.9154 kuruşa yükseltilmiştir. Günlük 30 kw kullanım kotasının aşılması durumunda ise 222.7343 kuruştan kwh başına 278.0099 kuruşa ödenecek miktar artırıldı.
EPDK FATURA HESAPLAMA YÖNTEMİ!
Faturanızı hesaplamak için öncelikle EPDK fatura hesaplamasını yapmak için EPDK web sitesine giriş yapın ve sayfanın üst kısmındaki "FATURA HESAPLAMA" bölümüne giriş yapın.
Faturanıza gelen ekrana "İlk Okuma Tarihi" yazmanız gerekmektedir. Ardından “Son Tarih”i ekleyin.
Tarife tanımı kısmında, faturaların “Tüketici grubu” kısmına tarifenizi giriniz. Son olarak aylık “Tüketim tutarını” ekleyin ve ödemeniz gereken tutarı hesaplayabilirsiniz.
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