Elektrik fiyatlarına yeni zam! Haziran 2022 Elektrik zammı ne kadar oldu?

Elektrikte zam olup olmadığı merak ediliyor. Konut, sanayi ve ticari abone grupları için vergi ve fonlar dahil elektriğe %15 ile %25 arasında farklı oranlarda artış uygulandı. Peki son gelişmeden sonra elektrik zammı ne kadar oldu? İşte güncel elektrik fiyatları...