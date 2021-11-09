Elektrik faturası TRT payı ne kadar? TRT payı kalkınca faturada kaç lira indirim olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin ne kadar, kaç tl olduğunu araştırmaya başladı. İşte TRT payı kalkınca faturalarda meydana gelecek indirim oranı...

Elektrik faturası TRT payı ne kadar? TRT payı kalkınca faturada kaç lira indirim olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından vatandaşlar TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin ne kadar, kaç tl olduğunu araştırmaya başladı. İşte TRT payı kalkınca faturalarda meydana gelecek indirim oranı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında vatandaşın cebini doğrudan ilgilendiren konulara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık tartışmalara konu olan elektrik faturasındaki TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Açıklamanın ardından vatandaşlar TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin ne kadar, kaç tl olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Elektrik faturası TRT payı ne kadar?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedeldir. TRT payı aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

Enerji Fonu kesintisi ne kadar?

Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir. Aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir.

Elektrik faturasında hangi ücretler var?

Elektrik Tüketim Değeri: kWh cinsinden elektrik kullanım miktarını belirtir. Faturanın okuma aralığını kapsayan dönemde ne kadar enerji harcadığınızı görmek için bu kaleme bakmanız gerekmektedir.

Elektrik Birim Fiyatı: kWh başına elektrik ücretini gösterir. Bu bedel için fiyatlama EPDK tarafından yapılır. Yıl içinde genelde 4 defa olmak üzere, çeyrek dönemlerin başında açıklanır.

Elektrik Tüketim Tutarı: Elektrik tüketim değeri ile elektrik birim fiyatının çarpımıdır. Bu kalemde de harcadığınız elektrik enerjisinin TL cinsinden karşılığını görebilirsiniz.

Dağıtım Bedeli: Elektrik satışı için gerekli olan tüm harcamalar bu kapsamda yer alır ve tüm tüketicilerden tahsil edilir.

Elektrik Enerji Fonu: Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir.

TRT Payı: 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği,Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedeldir

Elektrik Tüketim Vergisi (ETV veya BTV): Sayacın bulunduğu bölgedeki belediyeye aktarılan bedeldir. Mesken ve ticarethanelerden tüketim tutarının %5'i, sanayi grubundan ise %1 oranında tahsil edilir.

KDV: Tüketim tutarı üzerine tüm eklemeler yapıldıktan sonra çıkan tutarın %18'i kadar Katma Değer Vergisi alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.