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TIMETURK / GENEL / Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak?

Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak?

Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak? elektrik faturalarının yüksek geldiğine dair vatandaşların isyanı son zamanlarda oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra elektrik faturalarına dair önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında 'Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik.' dedi. elektrik faturası düzenlemesinin fatura kesilen Ocak ayını kapsayıp kapamayacağı merak ediliyor.

1 Saat Önce
2022-01-31 18:37:35
Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak?

Elektrik faturası parası iade edilecek mi? Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak? elektrik faturalarının yüksek geldiğine dair vatandaşların isyanı son zamanlarda oldukça fazlaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'ndan sonra elektrik faturalarına dair önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan açıklamasında "Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik." dedi. elektrik faturası düzenlemesinin fatura kesilen Ocak ayını kapsayıp kapamayacağı merak ediliyor.

Elektrik faturaları yeniden mi yazılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz."

Elektrik faturası parası iade edilecek mi?

Elektirik tarfilerinde yapılacak düzenlemenin hangi ay için geçerli olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Faturası kesilen Ocak ayında fatura düzenlemesi yapılacak mı? sorusu pek çok kişi tarafından soruluyor. Düzenlemeye dair detaylar ilerleyen günlerde netlik kazanacak. .

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