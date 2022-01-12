Elektrik faturaları iptal mi edilecek? Aralık ayı elektrik faturaları neden fazla geldi? Aralık ayı faturalarının yüksek geldiği iddiası pek çok vatandaş tarafından dile getirilmişti. Aralık ayında zam olmamasına rağmen faturaların yüksek fazla gelmesi vatandaşları isyan ettirmişti. Son dakika bilgisine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Aralık ayı elektrik faturalarının inceleneceğini açıkladı. 1 Ocak 2022'de geçerli olacak elektrik zammının Aralık ayı faturalarına da yansıtıldığı iddiası vardı.

Aralık ayında elektrik faturasını her zamankinden yüksek alan vatandaşlar durum karşısında isyan etmişti. Sosyal medyada da seslerini yükselten vatandaşlar faturaların yeniden gözden geçirilmesini talep ediyordu. Elektrik faturaları iptal mi edilecek? Aralık ayı elektrik faturaları neden fazla geldi? sorusuna yanıt arayanları sevindiren açıklama Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan geldi. Yılmaz Aralık ayı faturalarının mercek altına aldığını açıkladı.

Elektrik faturaları iptal mi edilecek?

Elektrik faturalarının iptali için konuşmak için henüz erken. İddialar üzerine faturaların incelenmesi yapılacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

Aralık ayı elektrik faturaları neden fazla geldi?

Vatandaşlar Aralık ayı elektrik faturalarının her zamankinden çok daha fazla geldiğini belirterek durumun çözülmesini talep etmişti. Şikayetlerin artması ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan hamle geldi. Kurum Aralık ayı elektrik faturalarını incelemeye aldı.

"Süreci titizlikle takip edeceğiz"

Yılmaz kouya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.