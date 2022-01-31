Elektrik faturaları iptal mi edildi? Elektrik faturasını ödeyenler parasını geri alacak mı? Elektrik faturası düşecek mi? Elektrik faturası yüksek gelen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatını verdik.' dedi. Erdoğan'ın açıklaması ile vatandaşlar elektrik faturaları iptal mi edilecek? Elektrik faturaları düşecek mi? gibi sorular sormaya başladı.

Elektrik faturaları iptal mi edildi? Elektrik faturasını ödeyenler parasını geri alacak mı? Elektrik faturası düşecek mi? Elektrik faturası yüksek gelen vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sevindiren bir açıklama geldi. Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Elektrik tarifelerinin yeniden düzenlemesi talimatını verdik." dedi. Erdoğan'ın açıklaması ile vatandaşlar elektrik faturaları iptal mi edilecek? Elektrik faturaları düşecek mi? gibi sorular sormaya başladı.

Elektrik faturaları iptal mi edildi?

Elektrik fatulararına iptal gelmedi. Mevcut elektrik tarifesi yeniden hesaplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada elektrik faturalarına ilişkin şunları söyledi: "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz."

Elektrik faturasını ödeyenler parasını geri alacak mı?

Elektrik faturasının parasını ödeyenlerin ücretini geri alıp alamayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Elektrikte kademeli tarife nedir?

Kademeli elektrik tarifesi uygulaması ev (mesken) abone grubu tüketicilerinin tamamı için geçerli olup, tüketicilerin günlük 5kWh'ye olan (eski faturaya göre aylık 140 TL'ye kadar) tüketimlerinin düşük kademeli tarife birim fiyatından, bu miktarın üzerindeki tüketimlerin ise yüksek kademeli tarife birim fiyatından faturalandırıldığı uygulamadır. .