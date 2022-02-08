Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman yapılacak? sorusu İbrahim Kalın'ın açıklamasından sonra sıkça sorulmaya başlandı. Son günlerde vatandaşlar elektrik faturalarının iki katına çıkması nedeniyle zor günler yaşıyor. Bir ay öncesine kadar 150 TL fatura ödeyenlere 300 TL'ye yakın fatura kesilmeye başlandı. Elektrik faturalarındaki yükseliş sosyal medyada da gündem olmuştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın son yaptığı açıklamada yüksek elektrik faturası ödeyen vatandaşları sevindirdi.

Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan vatandaşları sevindiren açıklama geldi. Elektrik faturaları nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışmıştı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan elektrik faturalarına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan "Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik. En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz" dedi. Bu açıklamadan sonra bir açıklama da İbrahim Kalın'dan geldi.

Elektrik faturaları düşecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme dair soruları yanıtladı ve önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturaları ile ilgili de konuşan Kalın , Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete son hitabında bu konuya ilişkin düzenleme yapılacağını açıkladığını anımsattı. Kalın, "Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak" dedi.

Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Elektrik faturası düzenlemesinin ne zaman yapılacağına ilişkin henüz net bir tarih bulunmuyor. Ancak düzenleme ile yüksek gelen faturaların bir miktar da olsa aşağı çekilmesi bekleniyor. .