Elektrik fatura indirimi ne zaman gelecek? Elektrik düzenlemesi ne zaman yapılacak? Bir süredir elektrik faturalarına gelen yüksek fiyatlar vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Vatandaşın sesine kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik konusunda yeni bir çalışma yapılacağını açıklamıştı. Özellikle esnaflar elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Erdoğan Afrika turu dönüşü elektrik fatura düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik fatura indirimi ne zaman gelecek? Elektrik düzenlemesi ne zaman yapılacak? Bir süredir elektrik faturalarına gelen yüksek fiyatlar vatandaşa zor anlar yaşatıyor. Vatandaşın sesine kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik konusunda yeni bir çalışma yapılacağını açıklamıştı. Özellikle esnaflar elektrik faturalarını ödeyemez hale geldi. Erdoğan Afrika turu dönüşü elektrik fatura düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik fatura düzenlemesi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 2021 yılının son aylarında 200 TL elektrik faturası kesilen vatandaşa yeni yılıda 400 TL gibi fatura gelmeye başladı. Yüksek faturalar hükümetin de gündemine geldi. Geçen haftaki Kabine Toplantısında elektrik faturası konusunda vatandaş lehine düzenlemeler yapılacağı açıklanmıştı.

Elektrik fatura indirimi ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkanı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkarlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir. Vatandaşlarımızı rahatlatacak çözümler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Elektrik tarife limiti artırılmıştı

Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada elektrik tarife sınırlarında değişikliğe gidildiğini açıklamıştı. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Vatandaşlarımızın elektrik faturalarının 2 kat, hatta 3 kat arttığı yönündeki şikayetleri üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdim. Bu çerçevede en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tüketim tutarını 7 kilovata, dolayısıyla aylık tüketimi de 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımızın lehine yapılacak bu yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir." .